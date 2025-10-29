Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
21.7 C
Athens
type here...
PLUS

Ποιες είναι οι επόμενες αργίες που φέρνουν 3ημερα και 4ημερα

Newsroom
by Newsroom Newsroom

H αργία της 28η Οκτωβρίου είναι πλέον παρελθόν και πολλοί είναι εκείνοι που ήδη αναζητούν στα ημερολόγια τις επόμενες αργίες.

Ωστόσο η επόμενη αργία θέλει αρκετές μέρες καθώς έρχεται την περίοδο των Χριστουγέννων.

Φέτος, 25 Δεκεμβρίου είναι ημέρα Πέμπτη και η επόμενη ημέρα αργίας είναι στις 26 Δεκεμβρίου (Παρασκευή), δημιουργώντας για κάποιους ένα τετραήμερο ξεκούρασης: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.

Αντίστοιχα οι αργίες για την Πρωτοχρονιά, πέφτουν Πέμπτη και Παρασκευή (1 και 2 Ιανουαρίου).

Τα Φώτα για το 2026 είναι ημέρα Τρίτη (6 Ιανουαρίου).

Ακολουθεί το τριήμερο για την Καθαρά Δευτέρα που πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, ενώ η επέτειος της 25ης Μαρτίου το 2026 είναι Τετάρτη.

Οδεύουμε μετά προς το Πάσχα που το 2026 εορτάζεται την Κυριακή 12 Απριλίου και στις 13 Απριλίου είναι επίσης αργία.

Ακολουθεί η Πρωτομαγιά που δημιουργεί νέο τριήμερο καθώς πέφτει ημέρα Παρασκευή.

Ένα μήνα μετά είναι το επόμενο τριήμερο, καθώς 1 Ιουνίου, Δευτέρα, είναι η εορτή του Αγίου Πνεύματος.

Ροή Ειδήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται μειώσεις φόρων και εισοδηματικές ενισχύσεις 1,76 δισ. ευρώ

0
Μόνιμες μειώσεις φόρων και αυξήσεις εισοδημάτων συνολικού δημοσιονομικού κόστους...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες 2025: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή του

0
Πόθεν Έσχες 2025: Παράταση έχει ανακοινωθεί για την υποβολή...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Ζήτω ο Μεταξάς – Να απολυθούν «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί

0
Ένταση με το «καλησπέρα» δημιουργήθηκε στο στούντιο του Action...
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επιμένει με άνοιξη και ήλιο –  Πότε επιστρέφουν οι βροχές

0
Καιρός: Αίθριος καιρός με ήλιο και υψηλή σχετικά θερμοκρασία...
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν κινδυνεύει η εκεχειρία με κατάρρευση»

0
Τραμπ: Η συμφωνηθείσα εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς δεν...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group