Ποιες είναι οι επόμενες αργίες που φέρνουν 3ημερα και 4ημερα

H αργία της 28η Οκτωβρίου είναι πλέον παρελθόν και πολλοί είναι εκείνοι που ήδη αναζητούν στα ημερολόγια τις επόμενες αργίες.

Ωστόσο η επόμενη αργία θέλει αρκετές μέρες καθώς έρχεται την περίοδο των Χριστουγέννων.

Φέτος, 25 Δεκεμβρίου είναι ημέρα Πέμπτη και η επόμενη ημέρα αργίας είναι στις 26 Δεκεμβρίου (Παρασκευή), δημιουργώντας για κάποιους ένα τετραήμερο ξεκούρασης: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.

Αντίστοιχα οι αργίες για την Πρωτοχρονιά, πέφτουν Πέμπτη και Παρασκευή (1 και 2 Ιανουαρίου).

Τα Φώτα για το 2026 είναι ημέρα Τρίτη (6 Ιανουαρίου).

Ακολουθεί το τριήμερο για την Καθαρά Δευτέρα που πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, ενώ η επέτειος της 25ης Μαρτίου το 2026 είναι Τετάρτη.

Οδεύουμε μετά προς το Πάσχα που το 2026 εορτάζεται την Κυριακή 12 Απριλίου και στις 13 Απριλίου είναι επίσης αργία.

Ακολουθεί η Πρωτομαγιά που δημιουργεί νέο τριήμερο καθώς πέφτει ημέρα Παρασκευή.

Ένα μήνα μετά είναι το επόμενο τριήμερο, καθώς 1 Ιουνίου, Δευτέρα, είναι η εορτή του Αγίου Πνεύματος.