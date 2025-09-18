Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, 2025
Ποια είναι τα επόμενα 7 ματς του Ολυμπιακού στο Champions League

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να κερδίσει την Πάφο στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στην League Phase του Champions League και πλέον δυσκολεύει η υπόθεση πρόκριση, αφού πρέπει να ψάξει βαθμούς σε πολύ δύσκολες έδρες.

Οι Πειραιώτες θα έχουν δύσκολη εκτός έδρας αποστολή στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase (1/10), καθώς θα κοντραριστούν με την Άρσεναλ στο Emirates.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη συνέχεια της League phase:
Άρσεναλ – Ολυμπιακός (1/10)
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (21/10)
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (4/11)
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (26/11)
Καϊράτ – Ολυμπιακός (9/12)
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (20/1)
Άγιαξ – Ολυμπιακός (28/1)

