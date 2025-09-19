ΠΝΟ: Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) ανακοίνωσε ότι οι ναυτεργάτες θα συμμετάσχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ για την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025. Η απεργία θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, με έναρξη στις 00:01 και λήξη στις 24:00 της ίδιας ημέρας.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας, με αφορμή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που, μεταξύ άλλων, προβλέπει αύξηση του ημερήσιου χρόνου απασχόλησης έως και τις 13 ώρες.

Τα αιτήματα της ΠΝΟ

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι η προωθούμενη ρύθμιση καταργεί στην πράξη το τρίπτυχο «8 ώρες εργασία – 8 ώρες ανάπαυση – 8 ώρες ελεύθερος χρόνος», το οποίο θεωρείται θεμελιώδης κανόνας ισορροπίας για κάθε εργαζόμενο. Σύμφωνα με την ΠΝΟ, η πολύωρη εργασία επιβαρύνει σοβαρά τη σωματική και ψυχική υγεία των ναυτικών, δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας και δυσχεραίνει την οικογενειακή και προσωπική ζωή.

Οι ναυτεργάτες, όπως σημειώνεται, βιώνουν ήδη έντονη κόπωση λόγω της φύσης του επαγγέλματος, καθώς παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα μακριά από τις οικογένειές τους, με περιορισμένο χρόνο ξεκούρασης και κοινωνικής επαφής. Η αύξηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας, επισημαίνει η Ομοσπονδία, θα εντείνει αυτά τα προβλήματα.

Διεθνείς και ευρωπαϊκές διαστάσεις

Η ΠΝΟ υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός εφαρμογής της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας του 2006 (MLC) δίνει ήδη τη δυνατότητα στους πλοιοκτήτες να απασχολούν το πλήρωμα έως και 14 ώρες ημερησίως, με ορισμένες εξαιρέσεις. Η Ομοσπονδία συμμετέχει ενεργά στις διεθνείς συζητήσεις για την τροποποίηση της Σύμβασης, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος απασχόλησης και να αυξηθεί ο χρόνος ανάπαυσης των ναυτικών.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΝΟ, καπτ. Εμμανουήλ Τσικαλάκης, συμμετείχε τον περασμένο Απρίλιο στη Γενεύη, στην 5η Σύνοδο της Ειδικής Τριμερούς Επιτροπής της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, όπου τέθηκε επί τάπητος το θέμα του ημερήσιου χρόνου εργασίας των ναυτικών. Η ελληνική πλευρά, μέσω της Ομοσπονδίας, ζήτησε τη βελτίωση των σχετικών διατάξεων ώστε να ενισχυθούν τα εργασιακά δικαιώματα των ναυτεργατών διεθνώς.

Επιπλέον, η ΠΝΟ επικαλείται στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία οι Έλληνες εργαζόμενοι είχαν το 2024 τον υψηλότερο αριθμό ωρών εργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το στοιχείο αυτό, όπως σημειώνεται, καταδεικνύει την ανάγκη να ενισχυθούν οι συνθήκες εργασίας και να μειωθεί η υπερεργασία, ιδίως σε τομείς υψηλής έντασης όπως η ναυτιλία.

«Βελτίωση αντί για επιδείνωση»

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι στην εποχή της τεχνολογικής εξέλιξης και της τεχνητής νοημοσύνης, οι συνθήκες εργασίας θα έπρεπε να βελτιώνονται, δίνοντας περισσότερο χρόνο ανάπαυσης και οικογενειακής ζωής στους εργαζόμενους, και όχι να επιδεινώνονται με την αύξηση των ωρών εργασίας.



Με την απεργία της 1ης Οκτωβρίου, οι ναυτεργάτες ζητούν να διασφαλιστούν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, να προστατευτεί η υγεία και η ασφάλεια στα πλοία και να διατηρηθεί ο ρόλος τους στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή.