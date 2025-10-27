Πληρωμές μέσω IRIS: Οι μεγάλες αλλαγές που φέρνει ο Νοέμβριος

Από την 1η Νοεμβρίου 2025, όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, φυσικά καταστήματα και e-shops, θα πρέπει υποχρεωτικά να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS, χρησιμοποιώντας QR κωδικό.

Το νέο μέτρο στοχεύει σε ταχύτερες, ασφαλέστερες και οικονομικότερες συναλλαγές, ενώ ενισχύει τη φορολογική διαφάνεια.

Το IRIS επιτρέπει άμεσες πληρωμές account-to-account σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας ταυτόχρονα διαφάνεια και συμμόρφωση με τη φορολογία. Οι μεταφορές χρημάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Έως 500 ευρώ ημερησίως μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P).

Έως 500 ευρώ ημερησίως για πληρωμές ιδιωτών προς επαγγελματίες (IRIS P2B).

Συνολικό ημερήσιο ανώτατο ποσό: 1.000 ευρώ.



Η υπηρεσία P2P παρέχεται χωρίς χρέωση για τον αποστολέα, ενώ το P2B περιλαμβάνει χαμηλή προμήθεια για τον επαγγελματία. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όλες οι συναλλαγές P2B πρέπει να γίνονται αποκλειστικά μέσω POS, με αυστηρές ποινές για παραβάτες.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο ορίζει ότι κάθε επιχείρηση που δέχεται πληρωμές IRIS ή παρόμοιες υπηρεσίες mobile banking πρέπει να τις ολοκληρώνει αποκλειστικά μέσω τερματικού POS, διασυνδεδεμένου με φορολογικό μηχανισμό ή συστήματα της ΑΑΔΕ. Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος θεωρείται μη σύννομη. Η ρύθμιση αφορά χιλιάδες επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης, με βαριές κυρώσεις για παραβάσεις:

10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία.

20.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.

Προβλέπεται μείωση προστίμων κατά 50% για επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς έως 500 κατοίκους ή σε νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους, εξαιρουμένων των τουριστικών περιοχών.

Επόμενα βήματα IRIS



Από Νοέμβριο 2025, πληρωμές χωρίς όριο ποσού σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο.

Από Ιανουάριο 2026, ημερήσιο όριο για IRIS P2P και P2B αυξάνεται στα 1.000 ευρώ, με μηνιαίο πλαφόν 5.000 ευρώ (P2P) και 31.000 ευρώ (P2B).

Μέσα στο 2026, επέκταση του IRIS και στο εξωτερικό, με μεταφορές χρημάτων σε χώρες του δικτύου EuroPA.

Πώς λειτουργεί

Το IRIS Payments απαιτεί μόνο τον αριθμό κινητού του παραλήπτη. Διαθέτει 3,8 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες P2P και 565.000 επαγγελματίες P2B, ενώ η μεταφορά γίνεται άμεσα και ασφαλώς μέσω των Mobile banking των τραπεζών με χρήση βιομετρικών δεδομένων.

eleftherostypos.gr