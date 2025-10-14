Πληρωμές με IRIS σε όλη την αγορά

Σε νέα εποχή πληρωμών μπαίνουν από την 1η Νοεμβρίου 2025, όλες οι επιχειρήσεις, καθώς θα είναι πλέον υποχρεωτική η αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS. Κάθε κατάστημα που διαθέτει POS οφείλει να δέχεται πληρωμές είτε μέσω κάρτας είτε μέσω QR κωδικού IRIS. Σε διαφορετική περίπτωση, κινδυνεύει με βαριά πρόστιμα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, κάθε επιχείρηση που δέχεται ηλεκτρονικές πληρωμές πρέπει να ολοκληρώνει αυτές τις συναλλαγές μόνο μέσω διασυνδεδεμένων POS. Τα POS πρέπει να συνδέονται είτε με φορολογικό μηχανισμό (ΦΗΜ) είτε απευθείας με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.



Τα πρόστιμα

Η εγκύκλιος προβλέπει βαρύτατες κυρώσεις για όσους δεν συμμορφωθούν:

10.000 ευρώ πρόστιμο για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία.

20.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.

Μείωση 50% στα πρόστιμα των 10.000 ευρώ και 20.000 ευρώ για καταστήματα σε οικισμούς έως 500 κατοίκους και νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

10.000 ευρώ πρόστιμο και στις εταιρείες που έχουν δηλώσει συμβατότητα των λογισμικών τους, αλλά δεν ολοκλήρωσαν τους απαιτούμενους τεχνικούς ελέγχους ή δεν συνέδεσαν τα ERP συστήματά τους με τα POS και τη Φορολογική Διοίκηση.

Παράλληλα, παραστατικά πωλήσεων που εκδίδονται από μη διασυνδεδεμένα συστήματα θεωρούνται μη νόμιμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε φορολογικές κυρώσεις.



Ανάκληση αδειών

Οι κυρώσεις δεν σταματούν στους επαγγελματίες της αγοράς. Στις εταιρείες πώλησης και υποστήριξης ΦΗΜ ή ERP, που δεν προχωρούν στις απαιτούμενες αναβαθμίσεις και διασυνδέσεις, η ΑΑΔΕ θα επιβάλλει ανάκληση αδειών και απαγόρευση τεχνικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα:

Ανακαλείται η άδεια τεχνικής υποστήριξης ή καταλληλότητας, καθώς και η ιδιότητα του εξουσιοδοτημένου τεχνικού.

Για τα λογισμικά ERP που δεν συμμορφώνονται, αυτά θεωρούνται μη νόμιμα, και οι επιχειρήσεις που τα χρησιμοποιούν υποχρεούνται να τα αντικαταστήσουν άμεσα με εγκεκριμένα συστήματα.

Μεταφορές μέσω IRIS

Σήμερα οι μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS χωρίς προμήθεια ανέρχονται σε:

Έως 500 ευρώ ημερησίως για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P).

Έως 500 ευρώ ημερησίως για πληρωμές ιδιωτών προς επαγγελματίες (IRIS P2B).

Το ανώτατο ποσό την ημέρα δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ.



Αύξηση ορίου

Από τον Ιανουάριο 2026, το ημερήσιο όριο για IRIS P2P αυξάνεται στα 1.000 ευρώ, με μηνιαίο πλαφόν 5.000 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τις επαγγελματικές πληρωμές (IRIS P2B), όπου θα επιτρέπονται συναλλαγές έως 31.000 ευρώ τον μήνα.

Από τα μέσα του επόμενου έτους, το σύστημα IRIS θα επεκταθεί και στο εξωτερικό, δίνοντας τη δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών σε χώρες του δικτύου EuroPA, όπως Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σκανδιναβικές χώρες και Πολωνία.

Σήμερα, περισσότεροι από 4 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν την υπηρεσία IRIS P2P. Παράλληλα, πάνω από 560.000 επαγγελματίες χρησιμοποιούν την υπηρεσία IRIS P2B, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της αγοράς. Στο IRIS Commerce έχουν ήδη ενταχθεί 8.806 επιχειρήσεις και ηλεκτρονικά καταστήματα, αριθμός ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά με την υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS σε όλο το λιανεμπόριο.