ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Ένα δισεκατομμύριο ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων το 2026

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Σε ένα δισεκατομμύριο ευρώ αποτιμάται για τους δημοσίους υπαλλήλους το συνολικό όφελος από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Το 2026, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν συνολικά το ποσό αυτό στους λογαριασμούς τους», επεσήμανε ο κ. Πιερρακάκης μιλώντας στο Kontra Channel εξηγώντας ότι το όφελος αυτό θα προκύψει από:

  • Τις αυξήσεις σε Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, κόστους 240 εκατ. ευρώ
  • Την αύξηση στον κατώτατο μισθό που με τη σειρά της οδηγεί σε αύξηση σε όλους τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, κόστους 360 εκατ. ευρώ
  • Την μείωση των φορολογικών συντελεστών για τους δημοσίους υπαλλήλους, κόστους 400 εκατ. ευρώ

«Το κόστος από την εφαρμογή του 13ου μισθού θα ήταν 1,35 δισ. ευρώ κι εμείς δίνουμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης εξηγώντας πως «όταν λέμε μειώνουμε τους άμεσους φόρους, αυτό αφορά δημοσίους υπαλλήλους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, αγρότες. Αφορά το σύνολο της κοινωνίας από την οποία αφαιρείς βάρη».

Ο κ Πιερρακάκης κατέστησε σαφές ότι «η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος» κάνοντας λόγο για «τη μεγαλύτερη μείωση φόρων που έχει γίνει ποτέ». Όπως εξήγησε «κάναμε μια μεταρρύθμιση: αλλάξαμε τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα φορολογίας στην Ελλάδα και αυτό θα ισχύσει από την Πρωτοχρονιά».

Ερωτηθείς σχετικά με το μοντέλο της Σουηδίας που μείωσε προσωρινά τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε ότι «η Σουηδία δεν παίρνει μόνιμα μέτρα, αυτό που ανακοίνωσαν είναι μέτρο προσωρινό. Τα δικά μας μέτρα, αυτά που ανακοινώσαμε στη ΔΕΘ, είναι μόνιμα».

Παράλληλα άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τις προτάσεις του λέγοντας ότι «προτείνει συνολικά μέτρα 5,76 δισ. ευρώ που ισοδυναμούν με 2 επιπλέον φόρους ΕΝΦΙΑ. Δηλαδή θα πληρώναμε 3 ΕΝΦΙΑ. Η αντιπολίτευση ζει σε επαυξημένη πραγματικότητα».

