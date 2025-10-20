H Φωτεινή Πετρογιάννη επέστρεψε στο Πρωινό του ΑΝΤ1 λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του μπαμπά της. Στην έναρξη της εκπομπής, ο Γιώργος Λιάγκας και οι υπόλοιποι συνάδελφοί της στο πάνελ της είπαν συλλυπητήρια για αυτή την τόσο μεγάλη απώλεια, ενώ παράλληλα η ίδια εξομολογήθηκε πως είπε όλα όσα ήθελε να πει στον μπαμπά της μέσα στο καλοκαίρι.

Όσα είπε η Φωτεινή Πετρογιάννη για τον θάνατο του μπαμπά της

«Σας ευχαριστώ για τη στήριξη και τη βοήθεια. Ο μπαμπάς μου ήταν ένας λεβέντης και θα είναι πάντα δίπλα μας. Αν μπορώ να πω κάτι από αυτή την ιστορία είναι μα μην χάνουμε χρόνο με τους γονείς μας. Του είπα όλα όσα ήθελα μέσα στο καλοκαίρι», σημείωσε η Φωτεινή Πετρογιάννη.



Η ανάρτηση της Φωτεινής Πετρογιάννη για τον θάνατο του πατέρα της

Την ημέρα της κηδείας του, η δημοσιoγράφος θέλησε να αποχαιρετήσει δημόσια τον αγαπημένο της μπαμπά και έτσι δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία, από τα παιδικά της χρόνια, όπου την κρατούσε αγκαλιά και σημείωσε χαρακτηριστικά στην λεζάντα:



«Νταντάκι μου, σ’ αγαπάω πολύ! Θα είμαστε πάντα μαζί!🤍🕊️». Αμέσως γέμισε με σχόλια και μηνύματα συμπαράστασης από τους διαδικτυακούς της φίλους, που προσπαθούν με τον τρόπο τους να της σταθούν σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή.

Λίγες ημέρες πριν, η γνωστή δημοσιογράφος είχε κάνει μια διαφορετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Συγκεκριμένα, η Φωτεινή Πετρογιάννη ανέβασε στο προφίλ της μια φωτογραφία όπου τη βλέπουμε να κρατάει τρυφερά το χέρι του μπαμπά της, τον οποίο σπάνια έδειχνε στα social media της – δείτε εδώ την εξομολόγησή της για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Η ανάρτηση της Φωτεινής Πετρογιάννη

«Μπαμπά μου δυνατέ», έγραφε στην ανάρτησή της η Φωτεινή Πετρογιάννη, ενώ είχε προσθέσει και ένα emoji που δείχνει συγκινημένο.