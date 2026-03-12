Οι τιμές στο πετρέλαιο αυξάνονται ξανά, καθώς η ανακοίνωση για την αποδέσμευση μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων των ΗΠΑ, στο πλαίσιο συντονισμένης διεθνούς παρέμβασης για να αποφευχθεί παγκόσμια έλλειψη, δεν φάνηκε να αρκεί για να καθησυχάσει τους επενδυτές.

Περί τις 03:00 (ώρα Ελλάδας), η τιμή βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας σημείωνε άνοδο 7,2%, στα 98,60 δολάρια. Αυτή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανική ποικιλία αναφοράς, σημείωνε άνοδο 6,5%, στα 92,96 δολάρια.

Όσο για τους χρηματιστηριακούς δείκτες, στο Τόκιο ο Nikkei σημείωνε πτώση πάνω από 1%, ενώ στη Σεούλ ο Kospi ήταν πρακτικά αμετάβλητος.

Οι 32 χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) ανακοίνωσαν χθες (11/03) κοινή πρωτοβουλία για να διατεθούν στην αγορά 400 εκατομμύρια βαρέλια, τη «μεγαλύτερη» αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων μαύρου χρυσού στην ιστορία.

Αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

Οι ΗΠΑ θα αποδεσμεύσουν προοδευτικά 172 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά της αποθέματα από την «ερχόμενη εβδομάδα», διαδικασία που θα διαρκέσει «περίπου 120 ημέρες», σύμφωνα με τον επικεφαλής του υπουργείου Ενέργειας Κρις Ράιτ.

Η αποδέσμευση γίνεται στο πλαίσιο συντονισμένης προσπάθειας των χωρών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) με σκοπό να περιοριστούν οι συνέπειες για την οικονομία εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε πως θα αρχίσει να διαθέτει στην αγορά πετρέλαιο από τα στρατηγικά της αποθέματα από τη Δευτέρα (16/03), η Γερμανία ανέφερε πως σκοπεύει να πράξει το ίδιο χωρίς να διευκρινίσει πότε ακριβώς. Και οι δύο χώρες προχωρούν σε αυτή την κίνηση υπό το βάρος της ραγδαίας αύξησης των τιμών ενέργειας εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Καθώς η πολεμική σύγκρουση διανύει πλέον τη 13η ημέρα της, το Ιράν τονίζει πως είναι έτοιμο για μακρύ πόλεμο φθοράς. Στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ έχουν σημειωθεί επιθέσεις σε έξι φορτηγά πλοία, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον έναν ναυτικό.

Ο πόλεμος έχει οδηγήσει στο de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που παραδίδεται διά θαλάσσης σε διεθνείς αγοραστές.

Η Τεχεράνη διεμήνυσε αυτή την εβδομάδα ότι δεν θα επιτρέψει «την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή προς το εχθρικό στρατόπεδο και τους εταίρους του μέχρι νεοτέρας».

Η τρέχουσα κρίση στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχε ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, με αμερικανούς ομολόγους του χθες Τετάρτη (11/03) στη Φλόριντα.

«Σήμερα πολλές χώρες, πρωτίστως οι ΗΠΑ, αρχίζουν να καταλαβαίνουν πληρέστερα τον συστημικό ρόλο κλειδί τον οποίο διαδραματίζει το πετρέλαιο και το αέριο της Ρωσίας για τη διασφάλιση της παγκόσμιας οικονομίας και την αναποτελεσματικότητα και την καταστροφική φύση των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας», σημείωσε ο Ντμίτριεφ μέσω Telegram.