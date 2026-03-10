Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο σκηνοθέτης Γιώργος Πανουσόπουλος 



Ο σημαντικός Έλληνας κινηματογραφιστής Γιώργος Πανουσόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο έργο στον ελληνικό κινηματογράφο.

Σκηνοθέτης, σεναριογράφος και δημιουργός με ιδιαίτερη κινηματογραφική ματιά, υπήρξε μία από τις χαρακτηριστικές μορφές του σύγχρονου ελληνικού σινεμά.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Πανουσόπουλος

Ο Γιώργος Πανουσόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1942 και από νεαρή ηλικία στράφηκε προς την τέχνη της εικόνας. Σπούδασε κινηματογράφο και φωτογραφία στο εξωτερικό και ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως διευθυντής φωτογραφίας και κινηματογραφιστής, πριν περάσει στη σκηνοθεσία.

Στην πορεία της καριέρας του δημιούργησε ταινίες που ξεχώρισαν για τη θεματολογία τους και τη χαρακτηριστική αισθητική τους, ενώ το έργο του συνδέθηκε συχνά με τον ερωτισμό, το ελληνικό καλοκαίρι και το φυσικό τοπίο της χώρας. Παράλληλα με τις κινηματογραφικές του δουλειές, δραστηριοποιήθηκε και σε άλλους τομείς της οπτικοακουστικής παραγωγής.

Ο Πανουσόπουλος συμμετείχε σε σημαντικές πολιτιστικές παραγωγές και είχε συμβάλει και σε κινηματογραφικές πτυχές μεγάλων διοργανώσεων, όπως στους Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνας 2004. Ταυτόχρονα εργάστηκε στον χώρο της διαφήμισης και της τηλεόρασης, μεταφέροντας τη σκηνοθετική του ματιά και σε αυτά τα μέσα.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι δεν τον ενδιέφερε το πολιτικό σινεμά, τονίζοντας πως προτιμούσε να ασχολείται με διαχρονικά θέματα όπως ο έρωτας και η ανθρώπινη εμπειρία. Με αφορμή την ταινία του «Σ’ αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει», είχε εξηγήσει ότι η έμπνευση προήλθε από την Ικαρία, όπου πραγματοποιήθηκαν και τα γυρίσματα.

Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι η ταινία του επηρεάστηκε από το ιδιαίτερο πνεύμα του νησιού και από την καθημερινότητα των κατοίκων του, ενώ δεν έκρυβε τον θαυμασμό του για το διονυσιακό στοιχείο που χαρακτήριζε – όπως έλεγε – τη ζωή των Ικαριωτών.

Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό στον χώρο του ελληνικού κινηματογράφου, καθώς το έργο και η ματιά του σημάδεψαν μια ολόκληρη δημιουργική πορεία δεκαετιών.