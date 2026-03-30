Πέθανε ο Βασίλης Γκούμας – Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Βασίλης Γκούμας, με αποτέλεσμα η ελληνική καλαθοσφαίριση να χάσει έναν από τους πιο σπουδαίους Έλληνες του αθλήματος.

Ο Γιάννης Γκούμας, πρόκειται για έναν από τους καλύτερους Έλληνες μπασκετμπολίστες της εποχής του, έχοντας συνδεθεί με τον Πανελλήνιο και την ΑΕΚ, υπηρετώντας φυσικά επί σειρά ετών και την Εθνική Ελλάδας.

Γεννημένος στον Βόλο το 1946, έπαιξε μπάσκετ από το 1961 έως το 1988.

Ήταν ο πρώτος στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ που ξεπέρασε τους 10.000 πόντους Πρωταθλήματος.

Μέχρι τον Φεβρουάριο του 1992 ήταν ο πρώτος σκόρερ από καταβολής Α’ Εθνικής, ενώ υπήρξε τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ του Πρωταθλήματος και 8ος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής ομάδας των ανδρών.

Αξιοσημείωτη ήταν και η διαδρομή του με το εθνόσημο καθώς μέτρησε 114 παιχνίδια (μοιράζεται την 30ή θέση με τον Απόστολο Κόντο και τον Δήμο Ντικούδη) και 1.641 πόντους (8ος) με την εθνική ομάδα των ανδρών.

