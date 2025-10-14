Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, 2025
18.4 C
Athens
type here...
LIFE & STYLE

Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς: Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου του Άλκη Γιαννακά, σε ηλικία 80 ετών.

Ποιος ήταν ο Άλκης Γιαννακάς
Ο Άλκης Γιαννακάς γεννήθηκε στις 28 Μαρτίου του 1945 στην Αθήνα. Ήταν γνωστός κυρίως από τις συμμετοχές του στις ταινίες «Ένας ντελικανής» (1963) και «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη» (1965).

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 εγκατέλειψε οριστικά τo θέατρο και τα τελευταία χρόνια της ζωής του ζούσε στην Αθήνα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μαζί με τη σύντροφό του.

Ο Άλκης Γιαννακάς έπαιξε ρόλους του «καλού παιδιού» στην κλασική εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Ως «ρεμάλι» της Φωκίωνος Νέγρη έγινε ευρύτερα γνωστός ως «ο ωραίος κακός του σινεμά».

Ροή Ειδήσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μίκαελ Σουμάχερ: Ευχάριστα νέα για τον Γερμανό θρύλο της Formula 1 – Τι αποκάλυψε δημοσιογράφος

0
Η υγεία του Μίκαελ Σουμάχερ, φαίνεται να έχει παρουσιάσει...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: Το παλεύει ο Μουκουντί – Αναμονή για Γιόβιτς και Ρότα

0
Η ΑΕΚ μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες...
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 45χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο

0
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές με IRIS σε όλη την αγορά

0
Σε νέα εποχή πληρωμών μπαίνουν από την 1η Νοεμβρίου...
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ύπνος: Δεν κοιμηθήκατε καλά χθες; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε σήμερα για περισσότερη ενέργεια

0
Ο ύπνος είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group