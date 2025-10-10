ΠΕΠΙΕΘ: Τα δύο περιστατικά μηχανικής βλάβης σκαφών που σημειώθηκαν την Τέταρτη (8/10) στην Κέρκυρα, αντιμετωπίστηκαν με απόλυτη επιτυχία χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση των Λιμενικών Αρχών.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, για μία ακόμη φορά, εξήρε τα άμεσα αντανακλαστικά των Λιμενικών στέλνοντας τα θερμά του συγχαρητήρια σε όσους βοήθησαν στην επιχείρηση.

ΠΕΠΙΕΘ: Η δήλωση του Γιώργου Βάλλη για το περιστατικό

Η ετοιμότητα και ο επαγγελματισμός που επέδειξαν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος αποδεικνύουν, για ακόμη μια φορά, τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν καθημερινά στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η πρόληψη, η συντήρηση των σκαφών, οι επιθεωρήσεις και η αυστηροποίηση και εντατικοποίηση των ελέγχων από τις Λιμενικές Αρχές, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Η θάλασσα απαιτεί σεβασμό, εγρήγορση και συνεχή εκπαίδευση, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια όλων όσων ταξιδεύουν.

Συγχαρητήρια στα στελέχη του Λιμεναρχείου Κέρκυρας για την αμεσότητα, την αποτελεσματικότητα και την υπευθυνότητα που επέδειξαν κατά τη διαχείριση των περιστατικών.

dimarxos.gr