Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου, 2025
23 C
Athens
type here...
ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΠΙΕΘ: Συγχαρητήρια Βάλλη στο Λιμενικό Σώμα – «Αμεσότητα, αποτελεσματικότητα, υπευθυνότητα»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

ΠΕΠΙΕΘ: Τα δύο περιστατικά μηχανικής βλάβης σκαφών που σημειώθηκαν την Τέταρτη (8/10) στην Κέρκυρα, αντιμετωπίστηκαν με απόλυτη επιτυχία χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση των Λιμενικών Αρχών.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, για μία ακόμη φορά, εξήρε τα άμεσα αντανακλαστικά των Λιμενικών στέλνοντας τα θερμά του συγχαρητήρια σε όσους βοήθησαν στην επιχείρηση.

ΠΕΠΙΕΘ: Η δήλωση του Γιώργου Βάλλη για το περιστατικό
Η ετοιμότητα και ο επαγγελματισμός που επέδειξαν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος αποδεικνύουν, για ακόμη μια φορά, τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν καθημερινά στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η πρόληψη, η συντήρηση των σκαφών, οι επιθεωρήσεις και η αυστηροποίηση και εντατικοποίηση των ελέγχων από τις Λιμενικές Αρχές, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Η θάλασσα απαιτεί σεβασμό, εγρήγορση και συνεχή εκπαίδευση, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια όλων όσων ταξιδεύουν.

Συγχαρητήρια στα στελέχη του Λιμεναρχείου Κέρκυρας για την αμεσότητα, την αποτελεσματικότητα και την υπευθυνότητα που επέδειξαν κατά τη διαχείριση των περιστατικών.

dimarxos.gr

Ροή Ειδήσεων

ΕΛΛΑΔΑ

Βάλλης για Κέρκυρα: «Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα»

0
Για μία ακόμη φορά η ΠΕΠΙΕΘ και ο πρόεδρός...
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Κοντά στη σύλληψη του δράστη της διπλής δολοφονίας οι Αρχές – Η διαθήκη του 68χρονου ίσως αποκαλύψει το κίνητρο

0
Φοινικούντα: Η αποκάλυψη του κινήτρου της διπλής δολοφονίας των...
ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο ρόλος του Τζάρεντ Κούσνερ στην επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα

0
New York Times: Με εμπειρία στα ακίνητα της Νέας...
LIFE & STYLE

Η Δανάη Παππά απαντά για τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη: «Γιατί είμαι υπόλογη σε κάτι που δεν έχω καμία σχέση;»

0
Για πρώτη φορά τοποθετήθηκε δημόσια η Δανάη Παππά σχετικά...
ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε ταξιδεύετε με τις παλιές ταυτότητες – Τι ισχύει για τις νέες και τον προσωπικό αριθμό

0
Τις νέες αστυνομικές τους ταυτότητες πρέπει να έχουν προμηθευτεί...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group