ΠΕΠΙΕΘ: «Φύλακας-άγγελος» των ναυτικών του Yachting ο Βάλλης – Οι λύσεις που πρότεινε στον Κικίλια

Σημαντικό σταθμό στις συνεχείς προσπάθειες της ΠΕΠΙΕΘ και του Cpt Dr. Γιώργου Βάλλη για την προστασία των δικαιωμάτων των ναυτικών και τη συνολική αναβάθμιση του ελληνικού yachting αποτέλεσε η συνάντηση του προέδρου με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (29/1).

Ο θαλάσσιος τουρισμός και το yachting βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης, με τον κ. Βάλλη να συνεχίζει να διεκδικεί καλύτερες συνθήκες για τα πληρώματα των θαλαμηγών.Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκαν αναλυτικά ζητήματα που αφορούν τα ραντεβού στα μητρώα των ναυτικών και τις καθυστερήσεις σε αυτά, τις προαγωγές των διπλωμάτων στα ιδιωτικά σκάφη, τα εργασιακά δικαιώματα των ναυτικών, την ασφάλεια στη θάλασσα, τις ελλείψεις στις λιμενικές υποδομές, αλλά και την ανάγκη ουσιαστικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας εν πλω. Παράλληλα, συζητήθηκαν εκτενώς θέματα που αφορούν τις ναυτικές φωτοβολίδες και τη γενικότερη ασφάλεια σκαφών, πληρωμάτων και λουόμενων.

Ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ κατέθεσε συγκεκριμένες και στοχευμένες προτάσεις, βασισμένες στην καθημερινή εμπειρία των πληρωμάτων και στις πραγματικές συνθήκες εργασίας τους.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δεσμεύτηκε να εξετάσει τις προτάσεις αυτές και να διατηρηθεί ανοιχτός δίαυλος συνεργασίας με την Ένωση.

Στη συνάντηση αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά η ανάγκη να υπάρχει μια ενιαία και σοβαρή στρατηγική για τον θαλάσσιο τουρισμό και το yachting, με άξονες τον επαγγελματισμό, τη βιωσιμότητα και τη διαφάνεια. Μια στρατηγική που η ΠΕΠΙΕΘ θέτει ως βασική προτεραιότητα για το 2026, με στόχο να δοθούν λύσεις σε χρόνια ναυτικά ζητήματα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της επίμονης διεκδίκησης αποτελεί η φορολόγηση των ναυτικών, ένα θέμα που, μετά από συστηματικές παρεμβάσεις, πήρε θετική τροπή και θεωρείται δικαίως μια σημαντική νίκη για τον Cpt Dr. Γιώργο Βάλλη και την Ένωση.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ ευχαρίστησε τον Υπουργό Ναυτιλίας για τη διάθεση του να υπάρχει συνεργασία, τη δέσμευση του να δοθούν άμεσα λύσεις στα τρέχοντα ζητήματα, ενώ άλλα ήδη προχωρούν θετικά και τη στήριξή του προς το ελληνικό yachting, υπογραμμίζοντας ότι η ΠΕΠΙΕΘ θα συνεχίσει να είναι παρούσα, να παρεμβαίνει και να διεκδικεί, με μοναδικό γνώμονα τον άνθρωπο της θάλασσας.