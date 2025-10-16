ΠΕΠΙΕΘ: Σοβαρό περιστατικό επικίνδυνης παράβασης του Διεθνούς Κανονισμού Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα (Δ.Κ.Α.Σ.) αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), με επιστολή που απέστειλε στις 15 Οκτωβρίου 2025 προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και άλλες συναρμόδιες αρχές.

ΠΕΠΙΕΘ: Το χρονικό του περιστατικού

Σύμφωνα με την αναφορά , το περιστατικό σημειώθηκε στις 15:20 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, όταν ταχύπλοο σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού, πιθανότατα πρόωσης τύπου Arneson ή jet, διήλθε με υπερβολική ταχύτητα 30–40 κόμβων από το στενό-δίαυλο που συνδέει τη Νέα Πέραμο με τη Σαλαμίνα. Οι έντονοι κυματισμοί που προκλήθηκαν έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο τα ελλιμενισμένα σκάφη στη Μαρίνα Νέας Περάμου, αλλά και ανθρώπινες ζωές, καθώς εργαζόμενοι και τεχνικά συνεργεία βρέθηκαν σε εξαιρετικά επικίνδυνη θέση.

Η Ένωση επισημαίνει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς παρόμοιες διελεύσεις στρατιωτικών σκαφών έχουν καταγραφεί επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα. Παρά τις προηγούμενες παρεμβάσεις της Λιμενικής Αρχής και ενημερώσεις προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη. Σε προγενέστερο συμβάν, μάλιστα, σκάφος υπέστη ζημία ύψους περίπου 50.000 ευρώ, με την ασφαλιστική εταιρεία να αναζητά τον υπαίτιο προκειμένου να κινηθεί νομικά.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια του πρόσφατου επεισοδίου, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση μέσω VHF (κανάλι 16) από το πολεμικό πλοίο που ακολουθούσε, παρά τις τρεις συνεχόμενες κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους επαγγελματίες της περιοχής.

Η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά αυτή ως παραβίαση των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας και ένδειξη έλλειψης σεβασμού προς τον στενό δίαυλο, υπογραμμίζοντας πως τέτοιες πρακτικές προκαλούν πραγματικό κίνδυνο για τη ζωή και την περιουσία πολιτών.

Η Ένωση ζητά:

1.⁠ ⁠Άμεση διερεύνηση του περιστατικού από τις Αρμόδιες Αρχές.

2.⁠ ⁠Ενημέρωση των αρμόδιων Στρατιωτικών και Λιμενικών αρχών ώστε να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας κατά τη διέλευση από την περιοχή.

3.⁠ ⁠Ενίσχυση της επιτήρησης του διαύλου Νέας Περάμου – Σαλαμίνας και ανάλογες κυρώσεις όταν δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα προς τους υπαίτιους.

«Η ασφάλεια στη θάλασσα αποτελεί κοινή ευθύνη όλων μας. Δεν νοείται το Πολεμικό Ναυτικό να μη δίνει το καλό παράδειγμα και να εκπέμπει εσφαλμένα μηνύματα προς τον ναυτιλιακό κόσμο», τονίζει ο Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., Cpt. Dr. Γεώργιος Βάλλης.

dimarxos.gr