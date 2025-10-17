Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
20.7 C
Athens
type here...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πένθος για τον βουλευτή της ΝΔ Χρήστο Μπουκώρο – Πέθανε η μητέρα του

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Βαρύ πένθος για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστο Μπουκώρο, καθώς σε ηλικία 89 ετών πέθανε η μητέρα του.

Στο συγκινητικό μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Μπουκώρος αναφέρει: «Λατρεμένη και πολύτιμη μάνα μου σε αποχαιρετώ. Πολυαγαπημένη μητέρα μου, όταν την προηγούμενη εβδομάδα σε επισκεφθήκαμε όλοι μαζί στο πατρικό μας για να σε δούμε και να σου ευχηθούμε για τα 89 χρόνια που έκλεινες, δεν πίστευα ότι θα έφτανε τόσο σύντομα η ώρα να γράψω αυτές τις γραμμές», έγραψε ο βουλευτής της ΝΔ.

Ροή Ειδήσεων

Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Γιώργος Βάλλης στην «Ώρα του Πολίτη»: «Είμαι εδώ για να δίνω λύσεις, θέλω και άλλα γκολ» – Τo θαύμα, η ανακοίνωση και το παράπονο...

0
Σε ένα διαφορετικό επεισόδιο η «Ώρα του Πολίτη» μεταφέρθηκε...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Από γκάφα σε γκάφα»: Τα πυρά Γεωργιάδη για το νέο βιβλίο του Τσίπρα

0
Με αιχμηρό σχόλιο στο Χ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανιώνιος: Ο Φάνης Χριστοδούλου νέος General Manager της ομάδας

0
Πανιώνιος: Η σεζόν δεν έχει αρχίσει καλά για τον...
LIFE & STYLE

Νίνο: «Ο έρωτας είναι μια ψυχολογική διαταραχή – Η μουσική με έσωσε»

0
Ως μία «ψυχική διαταραχή» χαρακτήρισε τον έρωτα ο Νίνο,...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ

0
Σταθερό προβάδισμα διατηρεί η ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ, όπως...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group