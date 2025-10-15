Δύσκολες ώρες διανύει η Φωτεινή Πετρογιάννη, αφού το μεσημέρι της Τρίτης (14/10) έφυγε ξαφνικά από την ζωή ο πατέρας της.

Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Γιώργος Λιάγκας, το πρωί της Τετάρτης (15/10), στον «αέρα» της εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1, αναφερόμενος στον λόγο απουσίας της συνεργάτιδάς του από το πάνελ.

«Είμαστε στο πλευρό της, τα θερμά μας συλλυπητήρια. Είναι δύσκολες ώρες αυτές», σημείωσε, εμφανώς λυπημένος, ο Γιώργος Λιάγκας, δίνοντας στη συνέχεια τον λόγο στον Βαγγέλη Περρή, ο οποίος βρέθηκε εκτάκτως στο πάνελ για να καλύψει το κενό της Φωτεινής Πετρογιάννη.