Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου, 2025
22.1 C
Athens
type here...
LIFE & STYLE

Πέγκυ Ζήνα – Γιώργος Λύρας: Η κόρη τους έγινε 14 – Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες με την Ηλέκτρα

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Πέγκυ Ζήνα: Ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα για την Πέγκυ Ζήνα και τον Γιώργο Λύρα, καθώς η κόρη τους, Ηλέκτρα είχε γενέθλια και συμπλήρωσε 14 χρόνια ζωής.

Μάλιστα, η γνωστή τραγουδίστρια αλλά και ο μπαμπάς της θέλησαν να ευχηθούν και δημόσια στην Ηλέκτρα τους.

«Πριν 14 χρόνια αυτή η ημερομηνία έγινε η πιο σημαντική της ζωής μου. Ήρθες και μας ολοκλήρωσες. Χρόνια πολλά ζωή μου φωτεινά με υγεία και σοφία να ζεις την κάθε σου μέρα και να μοιράζεις αγάπη και το φως σου σε όλους. Πότε έγινες 14;;; Σαν χθες μου φαίνεται που σε κράτησα πρώτη φορά στην αγκαλιά μου…να μας ζήσεις σε λατρεύουμε τόσο που δεν μετριέται», έγραψε στην ανάρτησή της η Πέγκυ Ζήνα.

Η ανάρτηση του Γιώργου Λύρα

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» η Πέγκυ Ζήνα είχε δηλώσει: «Με φοβίζει για την κόρη μου η κοινωνία, όπως έχει γίνει σήμερα, επειδή δεν έχει καμία σχέση με την δική μου εφηβεία. Η επιρροή στα μικρά παιδιά των social media όσον αφορά τα πρότυπα που προβάλλουν προς τα έξω. Αυτή η τέλεια, ψεύτικη εικόνα που κρύβει πολλά και όχι μόνο δυο ρυτίδες και δυο ελαττώματα, κρύβει δυστυχία. Τα περισσότερα χαμόγελα είναι ψεύτικα».

Ροή Ειδήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το στεγαστικό στο μικροσκόπιο του dimarxos.gr – Τα προβλήματα και οι άμεσες λύσεις [έρευνα]

0
Η Ελλάδα βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια κρίση που δεν...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποδείξεις: Ποιες μετράνε διπλά έως το 2026

0
Αποδείξεις: Ποιες μετράνε διπλά έως το 2026 - Το...
LIFE & STYLE

Δήμητρα Ματσούκα: Η απάντηση για τη γυμνή φωτογραφία που ανέβασε – «Δεν περίμενα να αναστατώσει τόσο πολύ»

0
Δήμητρα Ματσούκα: Η κάμερα της εκπομπής Happy Day στον...
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Επιστήμονες βρήκαν τη μέγιστη ηλικία που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος – Είναι πολύ πάνω από 100

0
Επιστήμονες βρήκαν τη μέγιστη ηλικία που μπορεί να φτάσει...
MEDIA

Αλέκος Συσσοβίτης: Κάποτε δεν έδινα μεγάλη σημασία στην τηλεθέαση, αλλά τώρα είναι το ψωμί μας

0
Αλέκος Συσσοβίτης: Για τα νούμερα τηλεθέασης μίλησε ο Αλέκος...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group