Πέγκυ Ζήνα: Ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα για την Πέγκυ Ζήνα και τον Γιώργο Λύρα, καθώς η κόρη τους, Ηλέκτρα είχε γενέθλια και συμπλήρωσε 14 χρόνια ζωής.

Μάλιστα, η γνωστή τραγουδίστρια αλλά και ο μπαμπάς της θέλησαν να ευχηθούν και δημόσια στην Ηλέκτρα τους.

«Πριν 14 χρόνια αυτή η ημερομηνία έγινε η πιο σημαντική της ζωής μου. Ήρθες και μας ολοκλήρωσες. Χρόνια πολλά ζωή μου φωτεινά με υγεία και σοφία να ζεις την κάθε σου μέρα και να μοιράζεις αγάπη και το φως σου σε όλους. Πότε έγινες 14;;; Σαν χθες μου φαίνεται που σε κράτησα πρώτη φορά στην αγκαλιά μου…να μας ζήσεις σε λατρεύουμε τόσο που δεν μετριέται», έγραψε στην ανάρτησή της η Πέγκυ Ζήνα.

Η ανάρτηση του Γιώργου Λύρα

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» η Πέγκυ Ζήνα είχε δηλώσει: «Με φοβίζει για την κόρη μου η κοινωνία, όπως έχει γίνει σήμερα, επειδή δεν έχει καμία σχέση με την δική μου εφηβεία. Η επιρροή στα μικρά παιδιά των social media όσον αφορά τα πρότυπα που προβάλλουν προς τα έξω. Αυτή η τέλεια, ψεύτικη εικόνα που κρύβει πολλά και όχι μόνο δυο ρυτίδες και δυο ελαττώματα, κρύβει δυστυχία. Τα περισσότερα χαμόγελα είναι ψεύτικα».