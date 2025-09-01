Στα δικαστήρια της Πάτρας οδηγήθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι της Δευτέρας 1 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή, ο οδηγός της μηχανής που το βράδυ της Παρασκευής παρέσυρε και σκότωσε στην Πάτρα μια 86χρονη γυναίκα, η οποία έγινε ασπίδα για ένα 8χρονο παιδί.

Ο 46χρονος οδηγός της μηχανής, για τον οποίο ορίστηκε αυτεπάγγελτα δικηγόρος υπεράσπισης, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για το θανατηφόρο τροχαίο. Σύμφωνα με πληροφορίες υποστηρίζει δεν αντιλήφθηκε πώς συνέβη το δυστύχημα. Οι συνθήκες ερευνώνται από τις αρχές, ωστόσο, μαρτυρίες φέρονται να αναφέρουν ότι ο οδηγός της μηχανής πέρασε με κόκκινο και κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

Η 86χρονη μαζί με το 8χρονο κορίτσι είχαν πάει στο νότιο πάρκο της πόλης για βόλτα. Όταν είδε τη μοτοσικλέτα να κινείται κατά πάνω τους, έσπρωξε το κοριτσάκι και μπήκε μπροστά, βάζοντας ως ασπίδα το σώμα της για να το σώσει.

Το παιδί νοσηλεύεται με τραύματα στα χέρια και στα πόδια, εκτός κινδύνου, στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Για το δυστύχημα η μικρή ελάχιστα θυμάται και νομίζει ότι όλα ήταν ένα άσχημο όνειρο. Για την ηλικιωμένη, η 8χρονη ρωτά συνέχεια, όμως δεν της έχουν πει ότι “έφυγε”, όπως είπε σε δηλώσεις του ο πατέρας του κοριτσιού, συγκινημένος για την πράξη αυτοθυσίας της 86χρονης.

Η Αφροδίτη Βασιλοπούλου, ή αλλιώς «γιαγιά Τιτίκα» είναι η 86χρονη ηρωίδα που έδωσε τη ζωή της για την 8χρονη Μαρία. Η πίσω πλευρά του σπιτιού της επικοινωνούσε με το μπαλκόνι της οικογένειας της 8χρονης και γι’ αυτό είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους σχέση οικειότητας. Η 86χρονη πρόσεχε τη μικρή και η 8χρονη την αποκαλούσε “γιαγιά”.

Λίγα λουλούδια στην πόρτα της 86χρονης είναι η ένδειξη του σεβασμού, με τον οποίο την αντιμετώπιζαν οι γείτονές της.

Η κηδεία της 86χρονης θα γίνει αύριο.