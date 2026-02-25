Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου, 2026
Athens
ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Δείτε τον άγριο καυγά του 41χρονου με τον 74χρονο στη μέση του δρόμου [βίντεο]

Newsroom
Newsroom

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ στα Κάτω Πατήσια, στη συμβολή των οδών Νιρβάνας και Αχαρνών, όταν δύο οδηγοί—ένας μοτοσικλετιστής και ένας οδηγός Ι.Χ.—ενεπλάκησαν σε έντονη λεκτική και στη συνέχεια σωματική αντιπαράθεση για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 51χρονος οδηγός της μηχανής επιτέθηκε πρώτος, χτυπώντας τον 70χρονο οδηγό του αυτοκινήτου στο κεφάλι με το κράνος του. Τότε ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να έβγαλε μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών και να τραυμάτισε τον μοτοσικλετιστή στο χέρι.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο εμπλεκομένων. Οι αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

