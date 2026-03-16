ΠΑΣΟΚ: Η βάση έστειλε το μήνυμα στις εσωκομματικές εκλογές – Αλλαγή στρατηγικής με οδηγό τον Δούκα

Οι πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ (15-16 Μαρτίου 2026) επιβεβαίωσαν την κινητικότητα στη βάση του κόμματος, με τη συμμετοχή να ξεπερνά τις 150.000 μέλη, παρά το κλίμα εσωστρέφειας. Η διαδικασία αυτή ανέδειξε νέες ισορροπίες, όπου ο Χάρης Δούκας εμφανίζεται ενισχυμένος, αξιοποιώντας τη δυναμική της βάσης, ενώ παράλληλα διατηρείται η ένταση με την ηγεσία.

Η προσέλευση άνω των 150.000 μελών, παρά τις εσωκομματικές τριβές και τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου, δείχνει ότι η βάση επιδιώκει να έχει λόγο στις εξελίξεις.

Στην Αθήνα η εικόνα ήταν ξεκάθαρη. Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αξιοποίησε την κάλπη για να παγιώσει τη θέση του ως βασικός εκφραστής της εσωκομματικής αμφισβήτησης, στέλνοντας αυστηρά μηνύματα για τη «διεύρυνση» του κόμματος. Η παρουσία του ήταν έντονη, ειδικά σε περιοχές όπου η βάση κινήθηκε αμφισβητώντας την κεντρική γραμμή. Πρόκειται για περιοχές με ιδιαίτερο συμβολικό βάρος για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για την ευρύτερη κεντροαριστερά, καθώς εκεί συχνά διαμορφώνονται οι πολιτικές τάσεις που επηρεάζουν συνολικά τον κομματικό συσχετισμό.

Στην υπόλοιπη χώρα, παρά την οργανωτική υπεροχή των δυνάμεων που πρόσκεινται στον Νίκο Ανδρουλάκη σε πολλές επαρχιακές πόλεις, σημειώθηκαν «εκπλήξεις» σε τοπικό επίπεδο, καθώς σχηματίστηκε ένα μέτωπο κορυφαίων στελεχών που αμφισβητούν τις επιλογές της ηγεσίας.

Βάζοντας στην άκρη τους αριθμούς που προέκυψαν από την εσωκομματική αναμέτρηση το συμπέρασμα είναι ένα: Μέσα στη βάση του ΠΑΣΟΚ υπάρχει ζήτηση για μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση. Μια κατεύθυνση που επιμένει ότι η κεντροαριστερά δεν μπορεί να επιβιώσει ως συμπληρωματική δύναμη του πολιτικού συστήματος, αλλά μόνο ως δύναμη προοδευτικής αλλαγής.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έδειξε το αποτύπωμα του Δούκα

Οι έντονες παρεμβάσεις του δημάρχου Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα σε ζητήματα καθημερινότητας των δημοτών του και η θέλησή του να σπάσει αυγά και να βαδίσει κόντρα στα στεγανά του παρελθόντος φαίνεται πως ενισχύουν την άνοδό του στο εσωτερικό του κόμματος. Η αυτοδιοικητική του παρουσία λειτουργεί ως προπομπός της Κεντρικής Πολιτικής Σκηνής. Η προοδευτική πολιτική δείχνει ότι μπορεί να εφαρμοστεί και όχι να μείνει μόνο στα ευχολόγια.

Οι αντικρουόμενες τάσεις της Ευρώπης

Ποια είναι όμως και η ευρωπαϊκή τάση; Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε ότι πολλά ευρωπαϊκά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα αδυνατούν να διαχωριστούν καθαρά από τον φιλελεύθερο κεντρισμό και τη συντηρητική πολιτική. Και εδώ είναι που τίθεται το μεγάλο δίλημμα…

Θα επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της ως δύναμη κοινωνικού μετασχηματισμού η σοσιαλδημοκρατία ή θα συνεχίσει να λειτουργεί ως διαχειριστής του υπάρχοντος συστήματος που αμβλύνει συνεχώς τις κοινωνικές ανισότητες;

Επιστρέφοντας στα του ΠΑΣΟΚ, το μήνυμα που έδωσε η κάλπη είναι ένα. Ο Χάρης Δούκας είναι ο πιο δυναμικός εκφραστής μίας τάσης που διεκδικεί μεγαλύτερη πίτα στο αύριο της Κεντροαριστεράς.