ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: 86 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες– Διάσπαρτες εστίες σε πολλά σημεία στο νησί

Newsroom
by Newsroom Newsroom
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Τετάρτη - Στο στόχαστρο η Αττική και 4 περιφέρειες

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 28 Ιουλίου σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 86 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες δασοκομάντος της 1ης ΕΜΟΔΕ από την Αττική και 24 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που έφτασαν σήμερα ακτοπλοϊκώς από την Αττική.

Από αέρος πραγματοποιούν περιοδικές ρίψεις δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου, ενώ τον συνολικό συντονισμό έχει ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούνται διαβροχές σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς, προκειμένου να αποτραπούν αναζωπυρώσεις.

Για σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, η Πάρος βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 3, που αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί τέσσερα μηνύματα από το 112. Τα ξημερώματα της Τετάρτης ζητήθηκε η απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό προς τον Δρυό, καθώς και από την Αγκαιριά προς την παραλία της Αλυκής. Την Τρίτη είχαν προηγηθεί μηνύματα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι προς την Αλυκή.

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