Παράνομος τζόγος: Οι βαριές ποινές που έρχονται με το νέο νομοσχέδιο

Ριζική αναμόρφωση στο θεσμικό πλαίσιο, τους ελέγχους και τις ποινές, οι οποίες διέπουν την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου, με ποινές που φτάνουν σε σφράγιση καταστημάτων, φυλάκιση έως και 10 ετών και πρόστιμα έως 700.000 ευρώ, φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Η ανάγκη της συγκεκριμένης παρέμβασης τεκμηριώνεται από τα στοιχεία της έρευνας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το 2024, σύμφωνα με τα οποία 799.000 πολίτες (9,5% του πληθυσμού) συμμετείχαν σε παράνομα τυχερά παίγνια, με εκτιμώμενο κύκλο δραστηριότητας 1,67 δισ. ευρώ και μέση δαπάνη 2.089 ευρώ ανά παίκτη. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η εκτιμώμενη ετήσια απώλεια εσόδων για το Δημόσιο είναι 400 εκατομμύρια ευρώ. Οι κύριοι άξονες του νομοσχεδίου είναι:

1 Η ενίσχυση των εργαλείων άμεσης ψηφιακής παρέμβασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Σύμφωνα με διάταξη, η ΕΕΕΠ αποκτά την αρμοδιότητα να ζητά, με ταχεία διοικητική διαδικασία, την αφαίρεση ή την απενεργοποίηση πρόσβασης (take down) σε διαδικτυακό περιεχόμενο που συνδέεται με τη διοργάνωση, προβολή ή προώθηση παράνομων τυχερών παιγνίων, απευθείας από παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

Να αιτείται από τους εν λόγω παρόχους στοιχεία ταυτοποίησης για συγκεκριμένους χρήστες, λογαριασμούς ή ιστοσελίδες που σχετίζονται με δραστηριότητες παράνομου διαδικτυακού στοιχηματισμού ή τυχερών παιγνίων.

2 Θεσμοθετείται μια ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αυξημένες απαιτήσεις εποπτείας. Στο πλαίσιο αυτό, ο συνολικός αριθμός οργανικών θέσεων της ΕΕΕΠ αυξάνεται από 80 σε 110, εκ των οποίων 70 θέσεις διοικητικού προσωπικού και 40 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με εξειδίκευση στον τομέα των τυχερών παιγνίων, της ανάλυσης δεδομένων και της εποπτείας ψηφιακών δραστηριοτήτων.

3 Τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της ΕΕΕΠ αποκτούν την ιδιότητα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων, όταν από τους ελέγχους που διενεργούν προκύπτουν ενδείξεις ή στοιχεία τέλεσης ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων.

4 Αναθεωρείται η λειτουργία του καταλόγου μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου («black list») που τηρεί η ΕΕΕΠ, με την πρόβλεψη καταγραφής πρόσθετων πληροφοριών όχι μόνο για τους ίδιους τους ιστοτόπους, αλλά και για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διοργανώνουν, διεξάγουν ή προωθούν παράνομα τυχερά παίγνια, καθώς και για τις σχετικές παραβάσεις και τις επιβληθείσες κυρώσεις.

Παράλληλα, εισάγεται μηχανισμός ταχύτερου και αυτοματοποιημένου αποκλεισμού πρόσβασης σε παράνομους ιστοτόπους, ενισχύοντας ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα της «black list».

5 Επανέρχεται σε ισχύ και ενισχύεται ο μηχανισμός άμεσης διοικητικής σφράγισης καταστημάτων στα οποία διεξάγονται παράνομα τυχερά παίγνια, ήτοι χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή πιστοποίηση. Η επαναφορά του μέτρου αποσκοπεί στην ταχεία διακοπή της παράνομης δραστηριότητας και στην αποτροπή της συνέχισής της σε φυσικούς χώρους. Περαιτέρω, προβλέπεται ως πρόσθετο διοικητικό μέτρο η αφαίρεση της σχετικής άδειας λειτουργίας από τον οικείο δήμο.

6 Θεσπίζεται νέα, αυτοτελής διοικητική κύρωση για τη διαφήμιση και προώθηση παράνομων τυχερών παιγνίων, η οποία κυμαίνεται από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά παράβαση.

Πλέον, για μη τυχερά παίγνια προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ (σήμερα: φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών και χρηματική ποινή 100.000–200.000 ευρώ ανά παιγνιομηχάνημα ή 200.000–500.000 ευρώ μέσω Διαδικτύου).

Για τυχερά παίγνια προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή από 50.000 έως 700.000 ευρώ (σήμερα: κάθειρξη 10 ετών και χρηματική ποινή 700.000 ευρώ).

ΝΟΜΙΜΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ

7 Αποσαφηνίζεται το δικονομικό πλαίσιο. Προβλέπεται ρητά η δυνατότητα του παρόχου στον οποίο έχει δοθεί αποκλειστικό δικαίωμα παροχής τυχερών παιγνίων να παρίσταται προς υποστήριξη της κατηγορίας σε δίκες για παραβάσεις του άρθρου 52 του ν. 4002/2011, στο μέτρο που σχετίζονται με δραστηριότητες οι οποίες άπτονται του κανονιστικού πλαισίου διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και των προβλεπόμενων δικαιωμάτων του.

Πηγή: Eleftherostypos.gr