ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός-ΟΦΗ: Oι ημιτελικοί του Κυπέλλου

Το βράδυ της Τετάρτης έγιναν γνωστά τα ζευγάρια των ημιτελικών του Κυπέλλου ποδοσφαίρου μετά τα αποτελέσματα των προημιτελικών.

Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός αποκλείστηκε με 2-0 από τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, με τον Δικέφαλο του Βορρά να εξασφαλίζει την παρουσία του στην τετράδα. Ο ΠΑΟΚ θα συναντήσει στα ημιτελικά τον Παναθηναϊκό, που επιβλήθηκε 3-0 του Άρη στο ΟΑΚΑ, και το ζευγάρι προσφέρει δύο μεγάλες αναμετρήσεις με έπαθλο το εισιτήριο για τον τελικό. Στον άλλο ημιτελικό ο Λεβαδειακός, που νίκησε 2-0 την Κηφισιά, θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ, ο οποίος απέκλεισε την ΑΕΚ με 1-0 μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τα αποτελέσματα των προημιτελικών καταγράφονται ως εξής: Λεβαδειακός-Κηφισιά 2-0, ΑΕΚ-ΟΦΗ 0-1, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2, Παναθηναϊκός – Άρης 3-0.

Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν διπλοί, με τον πρώτο αγώνα στον έναν από τους δύο συμμετέχοντες και τον επαναληπτικό στις έδρες των αντιπάλων. Το πρόγραμμα ορίζει ότι ο πρώτος αγώνας της σειράς Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ θα γίνει στην έδρα του Παναθηναϊκού στις 3 ή 4 ή 5 Φεβρουαρίου, ενώ ο επαναληπτικός στην Τούμπα θα διεξαχθεί στις 10 ή 11 ή 12 Φεβρουαρίου.

Στο άλλο ζευγάρι ο πρώτος αγώνας μεταξύ ΟΦΗ και Λεβαδειακού θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης και η ρεβάνς στη Λειβαδιά μέσα στο ίδιο παράθυρο ημερομηνιών. Η διοργανώτρια αρχή θα ορίσει τις ακριβείς ημέρες και ώρες σε συνεργασία με τα τηλεοπτικά δίκτυα και τις αρμόδιες ποδοσφαιρικές υπηρεσίες. Το πλαίσιο των αγώνων παραμένει συμβατικό με δύο αναμετρήσεις για κάθε ζευγάρι και την πρόκριση να κρίνεται στο σύνολο των δύο παιχνιδιών.

Ο τελικός του Κυπέλλου έχει προγραμματιστεί στο ΟΑΚΑ και στο πρόγραμμα αναφέρεται ημερομηνία 26 Απριλίου 2026, ενώ σε παράθεμα του τελικού εμφανίζεται και η σημείωση Τελικός (25/4, ΟΑΚΑ) ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός/ Λεβαδειακός – ΟΦΗ. Η τυπική ιδιότητα του γηπεδούχου για την τελική αναμέτρηση θα είναι είτε ο ΠΑΟΚ είτε ο Παναθηναϊκός, ανάλογα με την έκβαση της μεταξύ τους σειράς.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των ημιτελικών και τα προτεινόμενα παράθυρα διεξαγωγής έχουν ως εξής: 1οι αγώνες (3-4-5/2): Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, ΟΦΗ – Λεβαδειακός. 2οι αγώνες (10-11-12/2): ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, Λεβαδειακός – ΟΦΗ.

Τα ζευγάρια θα κριθούν σε δύο αγώνες και οι ημερομηνίες 3-5/2 και 10-12/2 αποτελούν τα παράθυρα εντός των οποίων θα τοποθετηθούν οι πρώτες αναμετρήσεις και οι ρεβάνς. Όσοι εμπλεκόμενοι φορείς ενδιαφέρονται για εισιτήρια, μετακινήσεις και διαχείριση φιλάθλων θα λάβουν σχετικές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Οι ημερομηνίες, τα ωράρια και οι διαιτητικές αναθέσεις θα οριστικοποιηθούν και ανακοινωθούν επισήμως μέσα στις επόμενες ημέρες από τη διοργανώτρια αρχή.