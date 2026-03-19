Παντρεύεται τραγουδίστρια το καλοκαίρι του 2027 στην Κρήτη

Η Evangelia αποκάλυψε τα σχέδια για τον γάμο της με τον Αμερικανό σύντροφό της, Τζέι, αποκαλύπτοντας ότι η τελετή αναμένεται πιθανότατα το καλοκαίρι του 2027 στην Κρήτη.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, λόγω της συμμετοχής της στον ελληνικό τελικό της Eurovision, δεν έχει καταφέρει ακόμη να οργανώσει λεπτομερώς τον γάμο.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Happy Day», που προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου, η τραγουδίστρια ανέφερε: «Προσκλητήρια γάμου δεν έχουν σταλεί ακόμα. Πρέπει να δούμε ακόμα τι ακριβώς θα κάνουμε. Του χρόνου το καλοκαίρι λέμε. Με τον εθνικό τελικό και όλα αυτά δεν πρόλαβα να ασχοληθώ και με τον γάμο».

Σχετικά με την τοποθεσία, η Evangelia τόνισε ότι η Κρήτη, ο τόπος καταγωγής της, είναι το πιθανότερο μέρος για την τελετή. «Έτσι λέμε τώρα», σημείωσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.