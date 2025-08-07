Πέμπτη, 7 Αυγούστου, 2025
LIFE & STYLE

Πανσέληνος του Αυγούστου: Ποια ζώδια θα ζορίσει ιδιαίτερα;

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Πανσέληνος του Αυγούστου: Στις 9 Αυγούστου κορυφώνεται η αυγουστιάτικη πανσέληνος του Αυγούστου που όπως κάθε φεγγάρι θα ζορίσει ορισμένους εκπροσώπους του ζωδιακού.

Καθώς γίνεται στον Υδροχόο τέσσερα ζώδια επηρεάζονται άμεσα ιδιαίτερα εάν ανήκουν στο δεύτερο δεκαήμερο.

Ταύρος

Το επαγγελματικό σου περιβάλλον γίνεται σκηνή έντασης και εσωτερικής σύγκρουσης. Κάτι που προσπαθείς να διαχειριστείς λογικά, φορτίζεται συναισθηματικά και σε κάνει να νιώθεις ότι ο έλεγχος ξεφεύγει. Οι γύρω σου ζητούν περισσότερα απ’ όσα μπορείς να δώσεις ή να χρειαστεί να επανεξετάσεις τον ρόλο σου μέσα σε μια συνεργασία ή ιεραρχία. Αν ένιωθες παραγκωνισμένος, τώρα αυτό δεν μπορεί πια να κρυφτεί. Αν αντιληφθείς τι σε παγιδεύει, έχεις τη δύναμη να ζητήσεις αυτά που αξίζεις.

Λέων

Οι σχέσεις σου βρίσκονται στο επίκεντρο, και η Πανσέληνος φέρνει στην επιφάνεια τα βαθύτερα παράπονα ή τις επιθυμίες των προσώπων που εκτιμάς. Μια συζήτηση, μια κρίση ή μια ξαφνική απομάκρυνση σε φέρνει αντιμέτωπο με την αλήθεια. Ίσως αντιληφθείς ότι κάποιες σχέσεις εξυπηρετούν περισσότερο τις ανάγκες των άλλων και λιγότερο τις δικές σου. Αν κάποιος προσπαθεί να σε κρατήσει δέσμιο μέσω ενοχών ή συναισθηματικής πίεσης, τώρα βλέπεις καθαρά το παιχνίδι. Αντί να αντιδράσεις παρορμητικά, πάρε απόσταση και επανεξέτασε τι σε κρατά πραγματικά κοντά σε κάποιον.

Σκορπιός

Η ένταση μεταφέρεται στο πιο ευαίσθητο και ευάλωτο σου πεδίο: τις ρίζες, το σπίτι, την ασφάλεια, τη συναισθηματική σου βάση. Η Πανσέληνος σού δείχνει ποια θεμέλια είναι σαθρά και τι έχει μείνει άλυτο από το παρελθόν. Ίσως χρειαστεί να διαχειριστείς μια δύσκολη οικογενειακή κατάσταση ή ένα αίσθημα συναισθηματικής αποσύνδεσης. Θα αποκαλυφθούν πράγματα που δεν ήθελες να βγουν στο φως, αλλά θα είναι λύτρωση.

Υδροχόος

Με την Πανσέληνο στο ζώδιό σου, δεν μπορείς να αγνοήσεις την ένταση που κυλά στο σώμα και την ψυχή σου. Θέλεις να μείνεις πιστός στον εαυτό σου, αλλά νιώθεις πως οι εξωτερικές πιέσεις σε δοκιμάζουν. Η εικόνα που έχεις για σένα αλλάζει. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να βάλεις όρια, ακόμα και να αποστασιοποιηθείς από ανθρώπους που δεν τιμούν τη μοναδικότητά σου. Το φεγγάρι φωτίζει μεν τις ανασφάλειες, αλλά και τη δύναμη που έχεις όταν αποδέχεσαι κάθε σου πλευρά.

Designed & Developed by the Minds at Politis Group