Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, 2025
15.2 C
Athens
type here...
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Σταμάτησε την απεργία πείνας και κάλεσε σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης, 7 Οκτωβρίου, ότι σταματά την απεργία πείνας που έκανε για 23 ημέρες.

Όπως ανέφερε μάλιστα ο ίδιος, ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά του και ο κόσμος χειροκρότησε τον αγώνα του. Ο ίδιος ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του, αναφέροντας πως «η αγάπη και η στήριξη του κόσμου» ήταν καθοριστική. Αν και σταματά την απεργία, δήλωσε πως θα παραμείνει στο Σύνταγμα, καθώς «ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι τέλους».

Παράλληλα, κάλεσε σε συγκέντρωση σήμερα στις 18:30 στην πλατεία Συντάγματος, για να «γιορτάσουν μαζί αυτή τη μεγάλη νίκη». Η σύζυγός του ευχαρίστησε τον Θεό και «τα αγγελάκια που έδωσαν φως και δύναμη» σε αυτή τη δοκιμασία.

Όπως δήλωσε: «Αυτός ο άνθρωπος εδώ μετά από 23 μέρες να είναι όρθιος. Καταφέραμε ως κοινωνία μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους».

Η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπογράμμισε ότι ικανοποιήθηκαν πλήρως τα αιτήματα του εντολέα της, επισημαίνοντας πως η δικαιοσύνη κάνει πλέον πίσω σε βεβιασμένες διαδικασίες που είχαν δρομολογηθεί.

Σύμφωνα με την ίδια, «ακυρώνονται οι διαδικασίες που είχε δρομολογήσει εσπευσμένα η Εισαγγελία της Λάρισας για έρευνα χωρίς τοξικολογικές και χωρίς άλλες εξετάσεις. Θα ακολουθήσει μια σειρά από επίσημες ενέργειες που πρέπει να γίνουν με διορισμό πραγματογνωμόνων όλων των ειδικοτήτων, προκειμένου να υπάρχει εγγυημένη διαδικασία από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή με παρατηρήσεις και τεκμηρίωση κάθε βήμα για την αποκάλυψη της αλήθειας».

«Είναι μια μεγάλη νίκη απέναντι στο σκοτάδι», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου, ευχαριστώντας τον Πάνο και τη σύζυγό του, Μιρέλα, για την επιμονή και την πίστη τους.

Ροή Ειδήσεων

ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος οι σφραγίδες στα διαβατήρια από τις 12 Οκτωβρίου – Οι αλλαγές για τους ταδιξιώτες της ΕΕ που δρομολογεί η Ευρώπη

0
Τέλος οι σφραγίδες στα διαβατήρια από τις 12 Οκτωβρίου:...
LIFE & STYLE

Ο Άρης Μουγκοπέτρος συγκλονίζει: «Σκέφτηκα να κάνω ζημιά στον εαυτό μου, με κράτησε η σκέψη των παιδιών μου»

0
Μία χειμαρρώδη συνέντευξη έδωσε ο Άρης Μουγκοπέτρος στον Γρηγόρη...
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι – 46 χρονών η οδηγός που σκοτώθηκε μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου της

0
Μία γυναίκα 46 ετών έχασε τη ζωή της αργά...
MEDIA

Γιώργος Καπουτζίδης: «Πάνω από 15.000 e-mails έχουν σταλθεί για το επετειακό επεισόδιο στο Παρά Πέντε»

0
Στο πλατό του «The 2night Show» φιλοξενήθηκε ο Γιώργος...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι θα λάβουν έως 1.200 ευρώ

0
Επιδότηση θέρμανσης: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη χορήγηση...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group