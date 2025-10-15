Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, 2025
Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο μετά την αδιαθεσία – Απαραίτητη η πλήρης απομόνωση για ξεκούραση

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Πάνος Ρούτσι: Προληπτικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ο Πάνος Ρούτσι το βράδυ της Τρίτης (14/10), αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα «Μέχρι Τέλους» νωρίς το πρωί, ο κ. Ρούτσι αισθάνθηκε αδιαθεσία μόλις ολοκληρώθηκε το άκουσμα των ονομάτων. Μέλη της ομάδας κάλεσαν διερχόμενο ασθενοφόρο για να γίνουν ζωτικές μετρήσεις και κρίθηκε ορθό να μεταφερθεί προληπτικά στον εφημερεύοντα «Ευαγγελισμό».

Υποβλήθηκε σε εξετάσεις και έλαβε εξιτήριο
Ο κ. Ρούτσι υποβλήθηκε σε αρκετές εξετάσεις στο νοσοκομείο, οι οποίες «βγήκαν όλες καλές», όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Έλαβε αμέσως εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του για να ξεκουραστεί.

Η ομάδα «Μέχρι Τέλους» επισημαίνει ότι αυτή και η επόμενη εβδομάδα είναι κρίσιμες και ο κ. Ρούτσι πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως. Για τον λόγο αυτό, ζητείται από τους δημοσιογράφους να κατανοήσουν την κατάσταση και να μην τον ενοχλούν στο προσωπικό του τηλέφωνο για συνεντεύξεις.

