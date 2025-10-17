Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
Πανιώνιος: Ο Φάνης Χριστοδούλου νέος General Manager της ομάδας

Newsroom
Newsroom

Πανιώνιος: Η σεζόν δεν έχει αρχίσει καλά για τον Πανιώνιο που μετράει συνεχόμενες ήττες σε Ελλάδα και Ευρώπη, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει ότι ο Φάνης Χριστοδούλου θα είναι πλέον ο General Manager της ομάδας.

Ο θρύλος των «κυανέρυθρων» ήταν ούτως ή άλλως στην ομάδα έχοντας τον ρόλο του γενικού αρχηγού, από εδώ και πέρα όμως θα είναι αυτός που θα κάνει κουμάντο στο αγωνιστικό τμήμα καθώς θα είναι ο νέος General Manager.

Η σχετική ανακοίνωση του Πανιωνίου αναφέρει τα εξής: «Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ανακοινώνει ότι ο Φάνης Χριστοδούλου αναλαμβάνει επισήμως τον ρόλο του General Manager της ομάδας.

Για ένα σύμβολο όπως ο Φάνης Χριστοδούλου οι θέσεις δεν είναι ό,τι σημαντικότερο από την ίδια του την παρουσία στην ομάδα μας. Όμως, στην επαγγελματική πορεία της ΚΑΕ και κυρίως στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης για την βελτίωση της λειτουργίας και την αποσαφήνιση των ρόλων, κρίθηκε απαραίτητο να έχει ο Φάνης την ευθύνη του αγωνιστικού τμήματος».

