Παναθηναϊκός: «Βόμβα» με Γκος στους Πράσινους

Οι εξελίξεις στον σχεδιασμό του Παναθηναϊκού AKTOR… τρέχουν και τα δημοσιεύματα σχετικά με τους πιθανούς στόχους των «πράσινων», όλο και πληθαίνουν όσο οι ημέρες περνούν.

Από ότι φαίνεται, πέραν του «θερμού» ενδιαφέροντος του «τριφυλλιού» σχετικά με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, οι επτά φορές Πρωταθλητές Ευρώπης… γλυκοκοιτάζουν κι άλλες περιπτώσεις. Μία από τις πιο ελκυστικές στα μάτια του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, είναι κι ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος!

Το περσινό καλοκαίρι, ο Αμερικανός playmaker υπέγραψε συμβόλαιο 2+1 ετών με την Ζάλγκιρις Κάουνας. Προφανώς, αυτό σημαίνει ότι το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι ακόμη σε ισχύ.

Δεν υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης, αλλά το έγκριτο BasketNews μεταδίδει ότι οι «πράσινοι» όχι μόνο θέλουν τον παίκτη, αλλά ασκούν και σημαντική οικονομική πίεση στους Λιθουανούς με τις πλουσιοπάροχες προτάσεις τους.

Ο πρώην γκαρντ των «ερυθρόλευκων» αποτέλεσε σημαντικότατο μέρος του περσινού αγωνιστικού παζλ της ομάδας από τη χώρα της βαλτικής. Ο Τόμας Μασιούλις τον θεωρεί αναπόσπαστο κομμάτι του δυναμικού που διαχειρίζεται. Σε περίπτωση που τελικά μείνει στην νυν ομάδα του, ο Γουίλιαμς-Γκος αναμένεται την επόμενη σεζόν να εισπράξει ένα ποσό της τάξης των 1,4 εκατομμυρίων ευρώ.