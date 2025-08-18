Ο Παναθηναϊκός δίνει την Πέμπτη (21/8) το πολύ κρίσιμο παιχνίδι με τη Σαμσουνσπόρ και ο Ντάβιντε Καλάμπρια καλεί τον κόσμο να γεμίσει το ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει για τα καλά σε ρυθμούς Σαμσουνσπόρ, καθώς την Πέμπτη (21/8) δίνει το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην τουρκική ομάδα για τα playoffs του Europa League.

Στον κόσμο υπάρχει ενθουσιασμός από την πρόκριση επί της Σαχτάρ και το νέο μεταγραφικό απόκτημα των πράσινων Ντάβιντε Καλάμπρια κάλεσε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού στο γήπεδο.

“Γεια σας οπαδοί του Παναθηναϊκού. Είμαι εδώ στην Αθήνα. Ανυπομονώ να σας δω την Πέμπτη. Forza PAO” ήταν το μήνυμα του Ιταλού δεξιού μπακ μέσω των Social Media.