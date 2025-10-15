Παναθηναϊκός: Ο Παναθηναϊκός δίνει απόλυτα κρίσιμο ματς με τον Άρη εκτός έδρας και τα βλέμματα έχουν πέσει πάνω στον Ντραγκόφσκι.

Ο Πολωνός πορτιέρε δείχνει να έχει επιστρέψει δυναμικά. Στην καθημερινότητα της ομάδας. Μετά τον τραυματισμό του. Τόσο, που δεν αποκλείεται να είναι εκείνος που θα υπερασπιστεί την εστία των πρασίνων.

Ο Ντραγκόφσκι έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Να αφήσει στον πάγκο τον Λαφόν. Σε ένα ματς που φυσικά και είναι απόλυτα κρίσιμο. Ο Παναθηναϊκός είναι ήδη σε απόσταση από την κορυφή. Και το ματς που δίνει είναι πολύ δύσκολο.

Ο Άρης είναι πληγωμένος από το 3-0 από τον ΟΦΗ. Θα προσπαθήσει να αντιδράσει. Δεδομένο αυτό.