Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Από μία αγωνιστική και πρόστιμο σε Ναν, Λεσόρ και Ντόρσεϊ

Με ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής έκαστος τιμωρήθηκαν οι τρεις εμπλεκόμενοι, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κέντρικ Ναν και Ματίας Λεσόρ, στο περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα να σκιστεί η φανέλα του πρώτου (σ.σ. Τάιλερ Ντόρσεϊ), στο ντέρμπι «αιωνίων», Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, στο Telekom Center Athens, της 23ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, τη Δευτέρα 30 Μαρτίου. Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ απεφάνθη πως αυτός που έσκισε τη φανέλα του γκαρντ της ομάδας του Πειραιά, Τάιλερ Ντόρσεϊ, ήταν ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού, Ματίας Λεσόρ. Και οι τρεις υπέπεσαν στο πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 2.800 ευρώ για προειδοποιήσεις αναφορικά με υβριστικά συνθήματα μερίδας οπαδών της στην αναμέτρηση που έληξε με 101-94 υπέρ του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική και πρόστιμο 10 χιλιάδων ευρώ «για απώθηση με ορμή των αθλητών και του διαιτητή που τον συγκρατούσαν και για επιθετική προσέγγιση αντίπαλου αθλητή».

Ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική και πρόστιμο 15 χιλιάδων ευρώ «για τέλεση έργω εξύβρισης σε βάρος αθλητή αντίπαλης ομάδας και για την απώθηση με ορμή των αθλητών και του διαιτητή που τον συγκρατούσαν και την επιθετική προσέγγιση αντίπαλου αθλητή».

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού, Ματίας Λεσόρ, τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική και πρόστιμο 10 χιλιάδων ευρώ «για τέλεση έργω εξύβρισης σε βάρος αθλητή αντίπαλης ομάδας (σκίσιμο φανέλας αντίπαλου αθλητή)».

Οι σχετικές αποφάσεις του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ έχουν ως εξής:

«8/3-4-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Επιβάλλεται στον Tayler Dorsey, καλαθοσφαιριστή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), ποινή αποκλεισμού (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00) ευρώ, για το πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα, ήτοι για απώθηση με ορμή των αθλητών και του διαιτητή που τον συγκρατούσαν και για επιθετική προσέγγιση αντίπαλου αθλητή, η οποία εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 30-3-2026.

87/3-4-2026 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

1. Απαλλάσσεται η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα της χρήσης δεικτών laser, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 30-3-2026.

2. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR): α) για κάθε μία από τις 3 επίσημες προειδοποιήσεις που έλαβαν χώρα, εξαιρουμένης της πρώτης εξ αυτών, για υβριστικά συνθήματα τα οποία είχαν ως αποδέκτες φυσικά πρόσωπα, η ποινή της επίπληξης, καθώς και η ποινή του χρηματικού προστίμου ύψους χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ, ήτοι συνολικά ποινή δύο (2) επιπλήξεων και χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800,00) ευρώ, παραπτώματα που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 30-3-2026.

3. Επιβάλλεται στον Kendrick Nunn, καλαθοσφαιριστή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), ποινή αποκλεισμού (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00) ευρώ, για το πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα, κατά διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα, ήτοι για τέλεση έργω εξύβρισης σε βάρος αθλητή αντίπαλης ομάδας και για την απώθηση με ορμή των αθλητών και του διαιτητή που τον συγκρατούσαν και την επιθετική προσέγγιση αντίπαλου αθλητή.

4. Επιβάλλεται στον Mathias Lessort, καλαθοσφαιριστή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), ήτοι ποινή αποκλεισμού (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00) ευρώ, για το πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα, κατά διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα, ήτοι για τέλεση έργω εξύβρισης σε βάρος αθλητή αντίπαλης ομάδας (σκίσιμο φανέλας αντίπαλου αθλητή)».