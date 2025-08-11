Παναθηναϊκός: Νέος αντιπρόεδρος στην ΠΑΕ ο Τάκης Φύσσας

Νέος αντιπρόεδρος στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι πλέον ο Τάκης Φύσσας. Πλέον ο ρόλος του διευρύνεται, καθώς πέρα από τα καθήκοντα συμβούλου στρατηγικού σχεδιασμού του ποδοσφαιρικού τμήματος και πρέσβη του συλλόγου θα έχει και αυτά του Γ’ αντιπροέδρου.

Στο προηγούμενο επταμελές συμβούλιο υπό την προεδρία του Γιάννη Αλαφούζου (που κατέχει και τη θέση του διευθύνοντα συμβούλου), υπήρχαν δύο αντιπρόεδροι: ο Γιάννης Παναγιωτίδης και η Αθηνά Μπαλωμένου, ενώ τα υπόλοιπα μέλη είναι ο Σπύρος Βλάχος, ο Γιώργος Μαθιόπουλος, η Άννα Λουμίδη κι ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, Δημήτρης Βρανόπουλος, ως εκπρόσωπος του Ερασιτέχνη.

Πλέον το ΔΣ έγινε οκταμελές με την προσθήκη του Τάκη Φύσσα, ο οποίος θα μπορεί να εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό στις διεθνείς αθλητικές αρχές και ομοσπονδίες, αλλά και στα συμβούλια ΕΠΟ και Super League.

