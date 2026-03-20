Παναθηναϊκός-Ερυθρός Αστέρας: Νίκη για εξάδα με Λεσόρ – Αναλυτικά το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής

O Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρασκευή (20/3, 21:15) τον Ερυθρό Αστέρα στο “Telekom Center Athens”.

Δεδομένου ότι απομένουν επτά «στροφές» έως την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, οι «πράσινοι» καλούνται να αξιοποιήσουν το πλεονέκτημα της έδρας τους και να πάρουν τη νίκη, η οποία θα είναι η δεύτερη διαδοχική τους στη διοργάνωση, στην προσπάθεια που καταβάλλουν για την πρόκριση στα πλέι οφ.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή τη στιγμή το «τριφύλλι» βρίσκεται στις θέσεις που οδηγούν στα Play-In (7-10), οπότε κάθε επιτυχία είναι… υπερπολύτιμη για τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν, προκειμένου να «αναρριχηθούν» στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας και να πάρουν την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ. Από την πλευρά της, και η σερβική ομάδα θα παλέψει για τη νίκη, που θα είναι η δεύτερη διαδοχική της, προκειμένου να παραμείνει έκτη στην κατάταξη και να μην υποχωρήσει στις θέσεις των Play-In.

Σε αναμετρήσεις της 32ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Βαλένθια (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 62-66 Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μονακό (Μονακό) 93-98 Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 109-91 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Μπασκόνια (Ισπανία) 90-80 Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 74-87 Παρί (Γαλλία)-Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία) 81-90 Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 20/3 Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 20/3 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 20/3 (21:15) Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 20/3 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 22-9 Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 22-11 Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 20-11 Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 20-11 Βαλένθια (Ισπανία) 20-12 Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 18-13 ------------------------------------- Μονακό (Μονακό) 18-14 Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 18-14 Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 17-14 Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 17-14 ------------------------------------- Ντουμπάι (ΗΑΕ) 17-15 Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 16-15 Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 14-16 Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 13-19 Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-19 Παρτιζάν (Σερβία) 12-20 Παρί (Γαλλία) 12-21 Αναντολού Εφές (Τουρκία) 10-22 Μπασκόνια (Ισπανία) 9-23 Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-23