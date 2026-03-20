Παρασκευή, 20 Μαρτίου, 2026
10 C
Athens
type here...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-Ερυθρός Αστέρας: Νίκη για εξάδα με Λεσόρ – Αναλυτικά το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής

Newsroom
O Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρασκευή (20/3, 21:15) τον Ερυθρό Αστέρα στο “Telekom Center Athens”.

Δεδομένου ότι απομένουν επτά «στροφές» έως την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, οι «πράσινοι» καλούνται να αξιοποιήσουν το πλεονέκτημα της έδρας τους και να πάρουν τη νίκη, η οποία θα είναι η δεύτερη διαδοχική τους στη διοργάνωση, στην προσπάθεια που καταβάλλουν για την πρόκριση στα πλέι οφ.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή τη στιγμή το «τριφύλλι» βρίσκεται στις θέσεις που οδηγούν στα Play-In (7-10), οπότε κάθε επιτυχία είναι… υπερπολύτιμη για τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν, προκειμένου να «αναρριχηθούν» στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας και να πάρουν την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ. Από την πλευρά της, και η σερβική ομάδα θα παλέψει για τη νίκη, που θα είναι η δεύτερη διαδοχική της, προκειμένου να παραμείνει έκτη στην κατάταξη και να μην υποχωρήσει στις θέσεις των Play-In.

Σε αναμετρήσεις της 32ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: 

Βαλένθια (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)                62-66

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μονακό (Μονακό)                93-98

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)     109-91

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Μπασκόνια (Ισπανία)                 90-80

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)               74-87

Παρί (Γαλλία)-Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία)             81-90

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)           20/3

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)   20/3

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)          20/3 (21:15)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)            20/3

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)          22-9

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)             22-11

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)         20-11

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)        20-11

Βαλένθια (Ισπανία)              20-12

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)        18-13

-------------------------------------

Μονακό (Μονακό)                 18-14

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)           18-14

Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ)           17-14

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)   17-14

-------------------------------------

Ντουμπάι (ΗΑΕ)                  17-15

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)          16-15

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)       14-16

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)      13-19

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)       13-19

Παρτιζάν (Σερβία)               12-20

Παρί (Γαλλία)                   12-21

Αναντολού Εφές (Τουρκία)        10-22

Μπασκόνια (Ισπανία)              9-23

Βιλερμπάν (Γαλλία)               8-23

Ροή Ειδήσεων

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group