Έκανε τη… δουλειά ο Παναθηναϊκός AKTOR! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν νίκησε με σκορ 91-85 την αξιόμαχη Βιλερμπάν στο «Telekom Center Athens», παίρνοντας το δεύτερο σερί ροζ φύλλο στην Ευρωλίγκα και ανεβαίνοντας στο 3-1 μετά από τέσσερις αγωνιστικές. Πλέον, στρέφεται στο εκτός έδρας ματς με την Εφές την Παρασκευή (17/10, 20:30).



Οι «πράσινοι» ήλεγχαν διαρκώς το παιχνίδι και δεν έχασαν σχεδόν καθόλου το προβάδισμα. Παρόλα αυτά, δεν κατάφεραν να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα τη διαφορά και να «καθαρίσουν» τη νίκη, με τους Γάλλους να μένουν ζωντανοί και σε απόσταση ενός σουτ μέχρι αργά στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Παρόλα αυτά, η νίκη ήρθε χάρη στην πρώτη σπουδαία εμφάνιση του Ρισόν Χολμς. Ο Αμερικανός σέντερ έκανε ό,τι ήθελε και έγραψε double-double με 24 πόντους, 10 ριμπάουντ (τα 7 επιθετικά) και 33 βαθμούς αξιολόγησης, δίνοντας μία εικόνα από τα… προσεχώς. Πολύ καλό ματς και από τον Κέντρικ Ναν με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Από τη Βιλερμπάν, που πάλεψε αλλά έπεσε στο 1-3, μεγάλο ματς έκανε ο Ναντό Ντε Κολό, που μέτρησε 18 πόντους, τους περισσότερους εκ των οποίων στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Το ματς

Η Βιλερμπάν ξεκίνησε με καλάθια στις πρώτες της επιθέσεις, με τον Όσμαν να δίνει στον Παναθηναϊκό το πρώτο του προβάδισμα με τρίποντο για το 5-4. Ο Σορτς σκόραρε από μέση απόσταση (7-4), ενώ ο Ναν με λέι απ έγραψε το 9-4. Ο Σέλιας μείωσε με τρίποντο (9-7), πριν ισοφαρίσει με δύσκολο σουτ σε 9-9. Ο Χουάντσο έκανε φόλοου κάρφωμα (11-9), με τους Ναν και Όσμαν να διαμορφώνουν το 15-12. Ο Λάιτι μείωσε μετά από λάθος του Ναν, όμως ο Χολμς του απάντησε με δύσκολο τελείωμα για το 17-14. Ο Αμερικανός ψηλός έβαλε δεύτερο συνεχόμενο καλάθι (19-14), με τον Ναν να σκοράρει πέντε σερί πόντους για το 24-19. Ο Χολμς συνέχισε το καλό του παιχνίδι με κάρφωμα (26-19), και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Αζινσά μείωσε με τρίποντο (26-22), με τον Χολμς να απαντάει με κάρφωμα για το 28-22. Ο Τραορέ έβαλε νέο μακρινό σουτ για τους Γάλλους (28-25), πριν ο Ζακσόν ισοφαρίσει σε 28-28 με δικό του. Ο Γκριγκόνις έβαλε το πρώτο του καλάθι στη φετινή Ευρωλίγκα (31-28), με τον Μασά να πετυχαίνει γκολ φάουλ για το 31-31. Ο Ναν έβαλε συνεχόμενα καλάθια (38-34), όμως μετά από δικό του λάθος ο Γουότσον κάρφωσε για το 38-36. Η Βιλερμπάν πέρασε προσωρινά μπροστά με τρίποντο του Τραορέ (38-39), όμως ο Χουάντσο απάντησε άμεσα για το 41-39. Ο Ναν ευστόχησε με τη σειρά του από μακριά (44-39), με τους Χολμς και Σορτς να διαμορφώνουν από κοντά το 48-39 του ημιχρόνου.

Οι δύο ομάδες άργησαν να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο, με τη Βιλερμπάν να το κάνει πρώτη μετά από δύο λεπτά χάρη σε βολές του Σέλιας (48-41). Ο Χολμς απάντησε με ωραία ενέργεια (50-41), ενώ ο Όσμαν έβαλε τρίποντο από τη γωνία για το 54-43. Ο Γκραντ πέτυχε τους πρώτους του πόντους στο ματς (56-43), όμως ο Γουότσον του απάντησε με τρίποντο για το 56-46. Ο Αζινσά έβαλε κι άλλο μακρινό σουτ (58-49), με τον Βοτιέ να καρφώνει εντυπωσιακά για το 58-51. Ο Χολμς έδωσε λύση με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι (60-51), με τον Γκραντ να ευστοχεί σε τρίποντο για το 63-51. Ο Μήτογλου έβαλε συνεχόμενους πόντους (66-53), με τον Τραορέ να μειώνει με τρίποντο σε 68-57. Ο Λάιτι έριξε τη διαφορά στο 68-60 με σουτ από τη γωνία, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ του τρίτου δεκαλέπτου.

Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, Τραορέ και Μήτογλου αντάλλαξαν καλάθια για το 70-62. Ο Σλούκας πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ φάουλ (72-64), με τον Αζινσά να μειώνει σε 72-66 με δύο ελεύθερος βολές. Ο Λάιτι έφερε άκομη πιο κοντά τη Βιλερμπάν, με το κάρφωμα του Χολμς να γράφει το 74-69. Ο Αμερικανός πέτυχε σερί πόντους (78-72), με τους Γάλλους να μένουν ζωντανοί χάρη σε μεγάλο τρίποντο του Γουότσον. Ο Όσμαν έβαλε δύο βολές (80-75), με τον Χολμς να βγάζει μία εντυπωσιακή άμυνα και τον Τούρκο φόργουορντ να ευστοχεί σε 2/4 βολές για το 82-75. Ο Ναν έβαλε ένα ωραίο καλάθι (84-75), με τον Ντε Κολό να δίνει ανάσα στη Βιλερμπάν με τρίποντο για το 84-78. Ο Γάλλος έβαλε και δεύτερο συνεχόμενο (87-81), όμως ο Χολμς καθάρισε το παιχνίδι με γκολ φάουλ (87-81), και ο Ναν με δύο βολές έγραψε το 89-83, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 26-19, 48-39, 68-60, 91-85.

Πηγή: sport-fm.gr