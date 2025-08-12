Τετάρτη, 13 Αυγούστου, 2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Δηλώνει παρών για Σαχτάρ ο Ιωαννίδης

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Παναθηναϊκός: Ο διεθνής επιθετικός, Φώτης Ιωαννίδης, προπονήθηκε κανονικά τρεις μέρες πριν τη σπουδαία ρεβάνς με τη Σαχτάρ και όλα δείχνουν πως θα είναι στη διάθεση του Ρουί Βιτόρια για το ματς της Κρακοβίας.

Ο διεθνής στράικερ του Παναθηναϊκού, αφού ακολούθησε μέρος του προγράμματος την Κυριακή, τη Δευτέρα δήλωσε «παρών», συμμετέχοντας κανονικά στην προπόνηση της ομάδας.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την προπόνηση:

«Με απογευματινή προπόνηση στο “Γ. Καλαφάτης” συνεχίστηκε την Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της προσεχούς Πέμπτης κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, με τον Φώτη Ιωαννίδη να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με τελειώματα.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Μπακασέτας».

