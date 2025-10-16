Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, 2025
20.4 C
Athens
type here...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Το… αφεντικό τρελάθηκε – Ξέρανε Ολυμπιακό και ΑΕΚ ο Αλλαφούζος με Τετέι-Παντελίδη

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Παναθηναϊκός: Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ήταν διατεθειμένοι να δώσουν «μάχη» για την απόκτηση του Ανδρέα Τετέι. Ο Παύλος Παντελίδης ήταν κι αυτός στο «κάδρο», ειδικά για την Ένωση. Τελικά αμφότεροι καταλήγουν στον Παναθηναϊκό. Ο οποίος έκανε γερό «μπάσιμο» και δεν έμεινε στις συζητήσεις, αλλά «έκλεισε» τη σπουδαία συμφωνία.

Με ένα ποσό που φτάνει τα 3.000.000 ευρώ, Τετέι και Παντελίδης θα φορέσουν τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο πρώτος τον Ιανουάριο και ο δεύτερος από το καλοκαίρι. Μέχρι τότε θα μείνει στην Κηφισιά. Αμφότεροι θα υπογράψουν μέχρι το 2029.

Πέρα από την επικοινωνιακή και ουσιαστική σημασία των μεταγραφών, ο Παναθηναϊκός είχε ανάγκη αυτό το διπλό «χτύπημα». Ο λόγος είχε να κάνει με την πώληση των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη. Καθώς έφυγαν από το ρόστερ δύο γηγενείς παίκτες. Στοιχείο που επηρεάζει σημαντικά τη δυνατότητα στη λίστα της UEFA.

Κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει 8 γηγενείς παίκτες στη λίστα της. Αριθμό που ο Παναθηναϊκός δεν τον φτάνει. Τόσο ο Τετέι όσο και ο Παντελίδης, είναι σε αυτή την κατηγορία και έτσι καλύπτουν τα κενά που άφησαν Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης σε αυτό τον τομέα.

Γηγενείς για την UEFA, θεωρούνται οι παίκτες που έχουν προπονηθεί για τρία χρόνια τουλάχιστον σε ομάδα που υπάγεται στην ΕΠΟ, από τα 15 έως τα 21 τους χρόνια. Τόσο ο Τετέι όσο και ο Παντελίδης, ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Ροή Ειδήσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιταλία: Συνελήφθη ο Βιλντόζα με τη σύζυγό του – Επιτέθηκε σε πλήρωμα του Ερυθρού Σταυρού

0
Ο Λούκα Βιλντόζα, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ιταλίας,...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Αφοπλιστικά ειλικρινής ο Σορτς – «Θα χρειαστούμε χρόνο για να δέσουμε με τον Ναν»

0
Παναθηναϊκός: Χρόνος θα χρειαστεί για να μπορέσει να αναπτυχθεί αγωνιστική...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Έκανε θρίλερ το ματς με τη Βιλερμπάν στην πρώτη… παράσταση του Χολμς [βίντεο]

0
Έκανε τη… δουλειά ο Παναθηναϊκός AKTOR! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν νίκησε...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: «Βόμβα» Μπενίτεθ στο τριφύλλι – Ήρθε στην Αθήνα και υπογράφει

0
Ο Παναθηναϊκός είναι μία ανάσα πριν την ολοκλήρωση του deal με...
ΕΛΛΑΔΑ

Τι προβλέπει ο νόμος για όσους ενημερώνουν οδηγούς που έχει μπλόκα η Τροχαία

0
Τι προβλέπει ο νόμος για όσους ενημερώνουν οδηγούς που...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group