Παναθηναϊκός: Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ήταν διατεθειμένοι να δώσουν «μάχη» για την απόκτηση του Ανδρέα Τετέι. Ο Παύλος Παντελίδης ήταν κι αυτός στο «κάδρο», ειδικά για την Ένωση. Τελικά αμφότεροι καταλήγουν στον Παναθηναϊκό. Ο οποίος έκανε γερό «μπάσιμο» και δεν έμεινε στις συζητήσεις, αλλά «έκλεισε» τη σπουδαία συμφωνία.

Με ένα ποσό που φτάνει τα 3.000.000 ευρώ, Τετέι και Παντελίδης θα φορέσουν τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο πρώτος τον Ιανουάριο και ο δεύτερος από το καλοκαίρι. Μέχρι τότε θα μείνει στην Κηφισιά. Αμφότεροι θα υπογράψουν μέχρι το 2029.

Πέρα από την επικοινωνιακή και ουσιαστική σημασία των μεταγραφών, ο Παναθηναϊκός είχε ανάγκη αυτό το διπλό «χτύπημα». Ο λόγος είχε να κάνει με την πώληση των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη. Καθώς έφυγαν από το ρόστερ δύο γηγενείς παίκτες. Στοιχείο που επηρεάζει σημαντικά τη δυνατότητα στη λίστα της UEFA.

Κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει 8 γηγενείς παίκτες στη λίστα της. Αριθμό που ο Παναθηναϊκός δεν τον φτάνει. Τόσο ο Τετέι όσο και ο Παντελίδης, είναι σε αυτή την κατηγορία και έτσι καλύπτουν τα κενά που άφησαν Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης σε αυτό τον τομέα.

Γηγενείς για την UEFA, θεωρούνται οι παίκτες που έχουν προπονηθεί για τρία χρόνια τουλάχιστον σε ομάδα που υπάγεται στην ΕΠΟ, από τα 15 έως τα 21 τους χρόνια. Τόσο ο Τετέι όσο και ο Παντελίδης, ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία.