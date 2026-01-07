Παναθηναϊκός-Αρμάνι Μιλάνο 74-87: Επιτέλους ο Άταμαν είπε «φταίω» – Χωρίς τελειωμό η πράσινη κατρακύλα [βίντεο]

Κάκιστος ο Παναθηναϊκός και… συναγερμός για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ηττήθηκε με σκορ 87-74 στο «Telekom Center Athens» για την 20ή αγωνιστική της Euroleague, γνωρίζοντας τη δεύτερη σερί ήττα της μετά από αυτή στο ντέρμπι και πέφτοντας στο 12-8.

Τίποτα δεν προμήνυε τέτοια εξέλιξη στο πρώτο ημίχρονο, όταν οι «πράσινοι» κυριάρχησαν στο παρκέ και έφτασαν μέχρι και στο +10 (25-15), ελέγχοντας πλήρως την κατάσταση. Παρόλα αυτά, στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός… εξαφανίστηκε από το γήπεδο και παραδόθηκε πλήρως στην ιταλική ομάδα, γνωρίζοντας μία απροσδόκητη και σοκαριστική ήττα.

Όπως και στο Μιλάνο, έτσι και στο Telekom Center Athens, ο Αρμόνι Μπρουκς έκανε εκπληκτικό παιχνίδι και πλήγωσε το «τριφύλλι», πετυχαίνοντας 24 πόντους μαζί με 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, για 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Πολύ καλός και ο Λορέντζο Μπράουν στην επιστροφή του στην έδρα της πρώην ομάδας του, καθώς μέτρησε 17 πόντους.

Από τον Παναθηναϊκό, διασώθηκε με double-double ο Κώστας Σλούκας, που μέτρησε 13 πόντους και 10 ασίστ. Καλό πρώτο ημίχρονο έκανε ο Ρισόν Χολμς με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ (4/6 βολές, 6/6 δίποντα), ενώ βοήθησε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Στην 21η αγωνιστική ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τη Βίρτους Μπολόνια (8/1, 21:15), προσδοκώντας να επιστρέψει στις νίκες.

Το ματς

Οι πρώτοι πόντοι του αγώνα ήρθαν από μακρινό σουτ του Μπρουκς (0-3), με τον Γκραντ να βάζει το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού με λέι απ για το 2-3. Οι «πράσινοι» ευστόχησαν από μακριά με τον Όσμαν (7-5), με τον Χολμς να πετυχαίνει γκολ φάουλ για το 12-7. Ο Ρίτσι μείωσε προσωρινά με λέι απ, όμως ο Ναν απάντησε με τρίποντο για το 15-9. Μετά από χαμένο αμυντικό ριμπάουντ των γηπεδούχων, ο ΛεΝτέι έδωσε λύση στους Ιταλούς με τρίποντο για το 15-12. Φαρίντ και Νίμπο αντάλλαξαν καρφώματα (17-14), με τον ψηλό του Παναθηναϊκού να τελειώνει μία ακόμη φάση για το 19-14. Η πρώτη περίοδος έληξε 20-15 χάρη σε μία εύστοχη βολή του «Manimal» και άλλη μία του Φλακαντόρι.

Το δεύτερο δεκάλεπτο άρχισε με τρίποντο του Χουάντσο (23-15), πριν ο Σορτς διαμορφώσει την πρώτη διψήφια διαφορά του αγώνα (25-15). Ο Νίμπο με κάρφωμα έδωσε λύση στην Αρμάνι (25-17), με τον Μέινιον να μειώνει κι άλλο με τρίποντο στο τρανζίσιον για το 25-20. Ο τρομερός Ερνανγκόμεθ απάντησε με δικό του μακρινό σουτ (28-20), όμως οι Ιταλοί πλησίασαν και πάλι με Γκούντουριτς και Μπράουν (28-24). Ο Χολμς μπήκε ξανά και έβαλε το δεύτερο προσωπικό του γκολ-φάουλ (31-24), πριν ευστοχήσει σε δύο βολές για το 33-24. Ο Μπρουκς ευνοήθηκε από τις καραμπόλες και σκόραρε, με τον Μπράουν να σκοράρει από κοντά για το 33-28. Ο Ναν έβαλε πολύ δύσκολο τρίποντο (36-28), με τον Χολμς να καρφώνει εντυπωσιακά για το 38-28. Ο Αμερικανός ψηλός έβαλε δύο ακόμη βολές (40-30), με τον Σλούκα να ευστοχεί σε τρίποντο για το 43-33. Ο ΛεΝτέι πέτυχε ένα πολύ δύσκολο γκολ-φάουλ (43-36), πριν ο τρομερός Μπρουκς βάλει λέι απ για το 43-38.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με ένα ακόμη τρίποντο του Μπρουκς (43-41), πριν ο Μπούκερ ισοφαρίσει σε 43-43. Οι Ιταλοί πέρασαν και μπροστά με τον Μπράουν στον αιφνιδιασμό (43-45), πριν ο ίδιος γράψει το 46-47 με δύσκολο λέι απ. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού συνέχισε το προσωπικό του σερί (48-49), με τον ΛεΝτέι να στέλνει την Αρμάνι στο +3 (48-51). Ο Ρίτσι ξαναχτύπησε στο τρανζίσιον (48-53), με τους Γιούρτσεβεν και Μπράουν να ανταλλάζουν καλάθια για το 50-55. Ο Σλούκας με εντυπωσιακό γκολ-φάουλ έδωσε σημαντική λύση (53-55), πριν ο Χουάντσο ευστοχήσει σε τρίποντο στον αιφνιδιασμό για το 56-55. Ο Νίμπο έβαλε ξανά μπροστά την Αρμάνι (58-59), με τον Γκούντουριτς να ευστοχεί από μέση απόσταση για το 58-61 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Μπρουκς συνέχισε το εντυπωσιακό παιχνίδι του με τρίποντο για το 58-64. Ο Νίμπο κάρφωσε και έφερε στο +8 την Αρμάνι (58-66), με τον Σλούκα να τρέχει ένα προσωπικό σερί πέντε πόντων, ρίχνοντας τη διαφορά στο καλάθι και ξεσηκώνοντας τον κόσμο (63-66). Ο Νίμπο κάρφωσε ξανά (63-68), με τον Ρίτσι να ξαναδίνει αέρα 8 πόντων στους Ιταλούς (63-71). Ο Χουάντσο μείωσε με μία βολή, ενώ ο Γκραντ έβαλε μία και αυτός για το για το 65-71. Ο Νίμπο με χουκ έδωσε πολύτιμους πόντους (65-73), πριν ο Ναν μειώσει με δύο βολές σε 67-73. Ο Μπρουκς με δύο συνεχόμενα τρίποντα έδωσε διψήφιο αέρα στην Αρμάνι (67-79), με τον Μπράουν να ευστοχεί και να γράφει το 69-82 και να τελειώνει ουσιαστικά το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 43-38, 58-61, 74-87