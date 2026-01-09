Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Βίρτους με 84-71 στην 21η αγωνιστική της EuroLeague με τον Ρισόν Χολμς να είναι ο καλύτερος του παίκτης.

Ο Παναθηναϊκός δεν έπεισε με τη διάρκεια του και στον τρίτο διαδοχικό αγώνα του στο Telekom Center Athens, αλλά πήρε αυτό που ήθελε, δηλαδή μία νίκη κυρίως ψυχολογίας, μετά από δύο σερί εντός έδρας ήττες στη Euroleague, από Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο. Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα με το τελικό 84-71 επί της Βίρτους Μπολόνια, για την 21η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 13-8, με το οποίο παραμένουν σε τροχιά εξάδας. Στον αντίποδα, οι Ιταλοί υποχώρησαν στο 10-11 και εκτός δεκάδας…

Το «τριφύλλι» επιδόθηκε σε… κλεφτοπόλεμο στα τρία πρώρα δεκάλεπτα, με αμυντική έκλαμψη στην πρώτη περίοδο και επιθετικά ξεσπάσματα σε δεύτερη και τρίτη, διατηρώντας το προβάδισμα. Στον… επίλογο του αγώνα, όμως, και μετά από το επιθετικό κρεσέντο του Νίκου Ρογκαβόπουλου (5 σερί πόντοι), έγραψε στον φωτεινό πίνακα το 66-53 στο 33΄ και δεν αισθάνθηκε ξανά την… ανάσα των Ιταλών.

Ο Κέντρικ Ναν πήρε… μπροστά στο δεύτερο ημίχρονο, τελειώνοντας τον αγώνα με 21 πόντους, ενώ θετικός ήταν και πάλι ο Ρισόν Χολμς με 16 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ. «Διψήφιος» σε πόντους και ο Τσεντί Όσμαν με 11 πόντους.

Από τη Βίρτους ξεχώρισε ο Κάρσεν Έντουαρντς με 24 πόντους.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Σέμες, Μπάλακ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-15, 39-33, 56-48, 84-71

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 21/41 δίποντα, 6/20 τρίποντα, 22/26 βολές, 38 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 10 επιθετικά), 18 ασίστ, 10 κλεψίματα, 9 λάθη, 5 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά της Βίρτους: 16/33 δίποντα, 9/29 τρίποντα, 10/10 βολές, 35 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 9 επιθετικά), 14 ασίστ, 5 κλεψίματα, 16 λάθη, 3 μπλοκ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 22η αγωνιστική ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Μπάγερν στο Μόναχο (15/1, 20:30) και η Βίρτους θα αντιμετωπίσει την Dubai BC στην Coca-Cola Arena (15/1, 18:00).