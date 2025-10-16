Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, 2025
20.4 C
Athens
type here...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Αφοπλιστικά ειλικρινής ο Σορτς – «Θα χρειαστούμε χρόνο για να δέσουμε με τον Ναν»

Λάμπρος Κατσαρός
by Newsroom Λάμπρος Κατσαρός

Παναθηναϊκός: Χρόνος θα χρειαστεί για να μπορέσει να αναπτυχθεί αγωνιστική χημεία ανάμεσα στον Τι Τζέι Σορτς με τον Κέντρικ Ναν.

Αυτό υποστήριξε ο πρώτος σε δηλώσεις που έκανε χθες μετά το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν στο Eurohoops επισημαίνοντας ότι οι δύο τους δουλεύουν αρκετά σε αυτό στις προπονήσεις μιλάνε αλλά ακόμη κι έτσι θα χρειαστεί να περάσει χρόνος.

«Θα πάρει χρόνο να βρούμε χημεία, αυτό το βλέπουμε με τις προπονήσεις, με τα παιχνίδια, με το πόσο παίζουμε μαζί, μιλάμε μαζί έτσι ώστε μέχρι το τέλος της σεζόν να έχουμε βρει αυτή τη χημεία, αλλά τώρα ακόμη είναι νωρίς. Προσπαθούμε να καταλάβουμε ο ένας το παιχνίδι του άλλου», ανέφερε ο Αμερικανός άσος ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην εμφάνιση του Χολμς.

«Αρχικά να του ευχηθώ χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτόν, δουλεύει πάρα πολύ σκληρά, είναι ένα μεγάλο βήμα γι’ αυτόν από το NBA να έρθει εδώ στην Ευρώπη. Είναι ακόμη στην προσαρμογή. Αυτή η εμφάνιση θα τον βοηθήσει ακόμη περισσότερο στα επόμενα παιχνίδια γιατί ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, βλέπουμε το πάθος και στην προπόνηση».

Τέλος μίλησε για το επόμενο παιχνίδι του τριφυλλιού αυτό με την Εφές.

«Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Προφανώς πρέπει να ταξιδέψουμε εκεί, να βρούμε τρόπο να ανακάμψουμε μέσα σε 48 ώρες. Θα είναι μία μεγάλη μάχη, έχουν πολύ καλούς παίκτες και προπονητή θα πάμε εκεί για να κάνουμε το 2/2», κατέληξε.

Πηγή: sportfm.gr

Ροή Ειδήσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιταλία: Συνελήφθη ο Βιλντόζα με τη σύζυγό του – Επιτέθηκε σε πλήρωμα του Ερυθρού Σταυρού

0
Ο Λούκα Βιλντόζα, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ιταλίας,...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Έκανε θρίλερ το ματς με τη Βιλερμπάν στην πρώτη… παράσταση του Χολμς [βίντεο]

0
Έκανε τη… δουλειά ο Παναθηναϊκός AKTOR! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν νίκησε...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: «Βόμβα» Μπενίτεθ στο τριφύλλι – Ήρθε στην Αθήνα και υπογράφει

0
Ο Παναθηναϊκός είναι μία ανάσα πριν την ολοκλήρωση του deal με...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Το… αφεντικό τρελάθηκε – Ξέρανε Ολυμπιακό και ΑΕΚ ο Αλλαφούζος με Τετέι-Παντελίδη

0
Παναθηναϊκός: Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ήταν διατεθειμένοι να δώσουν...
ΕΛΛΑΔΑ

Τι προβλέπει ο νόμος για όσους ενημερώνουν οδηγούς που έχει μπλόκα η Τροχαία

0
Τι προβλέπει ο νόμος για όσους ενημερώνουν οδηγούς που...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group