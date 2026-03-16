Παναγόπουλος: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ – Φέρεται να μην δήλωσε 3,2 εκατ. ευρώ

Aντιμέτωπος με κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα είναι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, καθώς μετά από νέα έρευνα που διενήργησε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης δεν έχει περιλάβει ποσό μεγαλύτερο των 3 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, «ευρήματα» προέκυψαν από την Αρχή για την πρώην Γενική Γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής ελέγχου Αγοράς Άννα Στρατινάκη, καθώς έχει υποβάλλει ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες με διαφορά να φτάνει τα 1,3 εκατ. ευρώ, αλλά και ο σύζυγός της Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος φέρεται ότι δεν δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700.000-800.000 ευρώ.

Ειδικότερα, μετά την πρόσφατη αποκάλυψη της υπόθεσης για την κακοδιαχείριση κονδυλίων που προέρχονταν από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης από την πλευρά του προέδρου της ΓΣΣΕ, η ανεξάρτητη αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος εντόπισε ότι ο κ. Παναγόπουλος δεν είχε δηλώσει εισοδήματα που φτάνουν τα 3,2 εκατ. ευρώ, την τελευταία πενταετία (2020-2025).

Ο έλεγχος από την αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος επεκτάθηκε και στα «πόθεν έσχες» της πρώην γενικής γραμματέως Εργασίας και πρώην υποδιοικήτριας της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς Άννας Στρατινάκη και του συντρόφου της, Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος είναι εκπρόσωπος εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την κυρία Στρατινάκη προέκυψε πως είχε υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις «πόθεν έσχες» με τη διαφορά να φτάνει τα 1,3 εκατ. ευρώ. Για τον κ. Γεωργίου, από την έρευνα της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος διαπιστώθηκε ότι μέσα σε ένα έτος, 2023-2024, δεν δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700.000 και 800.000 ευρώ. Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε τη δικογραφία στον εισαγγελέα και για τους τρεις ερευνώμενους, καθώς η μη δήλωση αλλά και η ανακριβής δήλωση «πόθεν έσχες», λόγω του ύψους των ποσών, διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Τέλος, διαβιβάζει τα ευρήματα και στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να γίνει ο προβλεπόμενος και νόμιμος καταλογισμός στους υπόχρεους.