Παναγιώτα Βλαντή: Η εξομολόγηση για την σεξουαλική παρενόχληση – «Αισθανόμουν φόβο. Ήταν δύσκολο να βρω τη δύναμη να μιλήσω»

Η Παναγιώτα Βλαντή βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «EQ» με την Έλενα Παπαβασιλείου και μίλησε μεταξύ άλλων για την σεξουαλική παρενόχληση που είχε δεχτεί.

Αρχικά η ηθοποιός ανέφερε: «Έχω ηρεμήσει από τη στιγμή που μίλησα, από εκεί και πέρα λέω ότι ο κόσμος θα κρίνει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, ούτε εγώ, ούτε οι υπόλοιπες κυρίες. Από εδώ και πέρα εννοείται είναι ελεύθερος να δουλέψει, εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος θα κρίνει και πρέπει να κρίνει γιατί και εμείς κρινόμαστε από τον κόσμο».

Και πρόσθεσε: «Ήταν πολύ δύσκολο να βρω τη δύναμη να μιλήσω. Ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές στη δουλειά μου, αλλά δεν μπορούσα να αφήσω άλλες γυναίκες να βγουν μπροστά και εγώ να μη μιλήσω. Δεν γινόταν να μην τις υποστηρίξω».

Και αποκάλυψε πότε συνέβη: «Στα 20-21 όταν πήγαινα στις ακροάσεις… το είχαμε μοιραστεί μεταξύ μας, το ξέραμε, απλώς δεν μιλάγαμε».

Και κατέληξε λέγοντας: «Αισθανόμουν πάρα πολύ φόβο, πριν μιλήσω, είχα αγωνία, άγχος. Έλεγα “δεν γίνεται να είσαι κότα”, δεν μπορούσα να το δεχτώ αυτό για εμένα».