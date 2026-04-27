Π. Μαρινάκης: Στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνεται ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης αποδίδει στην πράξη

«Σημαντικές συμφωνίες στρατηγικού χαρακτήρα που εμβαθύνουν την ήδη στενή ελληνογαλλική συνεργασία σε κρίσιμους τομείς όπως η άμυνα και η ασφάλεια υπογράφηκαν στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης του Προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στην Ελλάδα», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Ελλάδα και Γαλλία προχώρησαν στη σύναψη συμφωνιών και σε άλλους νευραλγικούς τομείς όπως η οικονομία, η παιδεία και η καινοτομία. Με την υπογραφή των συμφωνιών αυτών η ελληνογαλλική σχέση αναβαθμίζεται ακόμα περισσότερο αποκτώντας πιο ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο χαρακτήρα. Η πρόοδος της χώρας μας αναγνωρίζεται από τους Ευρωπαίους εταίρους της και αυτή ακριβώς η πρόοδος είναι που ανοίγει περαιτέρω τον δρόμο των μεγάλων συνεργασιών σε κρίσιμα πεδία για τους πολίτες και την πατρίδα μας», πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε σε δήλωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα με την οποία «τα δύο κράτη βρίσκονται σήμερα πιο κοντά από ποτέ πολιτικά, στρατηγικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά. Αυτό το μοντέλο συνεργασίας αποτελεί ίσως το πιο προωθημένο σχήμα στρατηγικής σχέσης που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με οποιοδήποτε άλλο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωση».

Περνώντας στο επόμενο θέμα τόνισε ότι υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τη διευκόλυνση του επιχειρείν, το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπει: α. Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων να είναι ο μόνος φορέας υποδοχής και διεκπεραίωσης αιτήσεων υπαγωγής για τις Στρατηγικές Επενδύσεις. β. Μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία των επιχειρηματικών πάρκων. γ. Για μια σειρά από οικονομικές δραστηριότητες, όπως τα κέντρα ηλικιωμένων, οι μονάδες προσχολικής αγωγής, οι δραστηριότητες ευεξίας, τουρισμού και μεταφορών, οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας θα γίνονται ψηφιακά, μέσω του Open Business. δ. Καταργείται το αναχρονιστικό Δελτίο Βιομηχανικής Κίνησης. Το νέο Μητρώο ως Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας θα είναι πλήρως ψηφιακό. ε. Δημιουργείται ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο προστασίας Γεωγραφικών Ενδείξεων για βιομηχανικά και χειροτεχνικά προϊόντα. στ. Εκσυγχρονίζεται ο θεσμός των λαϊκών αγορών ζ. Επιβάλλεται υποχρεωτική σήμανση σε προϊόντα, η ποσότητα των οποίων μειώνεται χωρίς αντίστοιχη μείωση της τιμής, με αυστηρές κυρώσεις που φτάνουν έως και τα 2 εκατ. ευρώ.

Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, από 38,77 δισ. ευρώ σε 42,56 δισ. ευρώ, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Πρόκειται για αύξηση 9,8%. Επιπρόσθετα, το ίδιο χρονικό διάστημα η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 5,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, δηλαδή από 41,7 δισ. ευρώ έφτασε τα 43,9 δισ. ευρώ».

Όπως υπογράμμισε, «στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνεται ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης αποδίδει στην πράξη. Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, κατά σχεδόν 10%, δίνει ουσιαστική “ανάσα” στους πολίτες, ενώ παράλληλα ενισχύεται και η κατανάλωση, κάτι που επιβεβαιώνει ότι η αγορά κινείται και η οικονομία αναπτύσσεται με σταθερά βήματα».

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ για την υποστήριξη της ανάπτυξής της, ώστε να διατηρηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό 33,4% στη ΔΕΗ. «Η απόφαση αυτή εντάσσεται σε μια σαφή στρατηγική. Ενισχύουμε τις επενδύσεις, διαμορφώνουμε μεγαλύτερες και ισχυρότερες ελληνικές επιχειρήσεις και επιταχύνουμε τη μετάβαση σε μια πιο εξωστρεφή Ελλάδα, με εταιρείες που ανταγωνίζονται διεθνώς και στηρίζουν με συνέπεια και διάρκεια την ανάπτυξη της οικονομίας. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, η ενέργεια είναι ζήτημα ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας», πρόσθεσε.

«Την επέκταση των μέτρων αναστολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αλλά και της απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και για τις περιπτώσεις εκτροφών που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο διεύρυνσης των παρεμβάσεων στήριξης του πρωτογενούς τομέα, μετά τα κρούσματα στη Λέσβο. Στο ίδιο πλαίσιο στήριξης εντάσσονται και οι τυροκόμοι, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από τα μέτρα περιορισμού που επιβάλλονται στο νησί. Στο μεταξύ, βρίσκεται σε εφαρμογή ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στη Λέσβο, με αιχμή την οικονομική στήριξη τόσο των κτηνοτρόφων όσο και της μεταποίησης», σημείωσε.

Το επόμενο θέμα της ενημέρωσης αφορούσε στην εκταμίευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1,18 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατόπιν θετικής αξιολόγησης του σχετικού διπλού αιτήματος που είχε υποβάλει η Ελλάδα τον Δεκέμβριο. «Με βάση αυτές τις εξελίξεις, η χώρα μας έχει εισπράξει 24,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ποσό που αντιστοιχεί στο 68,5% του συνολικού προϋπολογισμού», σημείωσε.

Ακόμη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και η ελληνική πολιτεία καθημερινά ενισχύει τις δυνάμεις της για να αντιμετωπίσει τις αυξημένες απαιτήσεις που διαμορφώνουν οι νέες κλιματικές συνθήκες. Χρειάζεται, όμως, αυξημένη προσοχή από όλους γι’ αυτό και έως τις 15 Ιουνίου όλοι οι ιδιοκτήτες ή μισθωτές ακινήτων υποχρεούνται να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους και να υποβάλλουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση. Η συντήρηση και διατήρησή τους σε καθαρή κατάσταση είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή έως την 31η Οκτωβρίου». «Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται κυρώσεις. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έγκαιρη προετοιμασία ενόψει της αντιπυρικής περιόδου και η ουσιαστική μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών», συμπλήρωσε.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε, επίσης, στη δέσμη μέτρων στήριξης της ακτοπλοΐας, ύψους περί τα 57 εκατ. ευρώ, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων που ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας. «Βασική επιδίωξη είναι να αποτραπεί η μετακύλιση της αύξησης του κόστους των καυσίμων στους επιβάτες, εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Με αυτόν τον τρόπο θα διατηρηθούν οι τιμές των εισιτηρίων σε προσιτά επίπεδα για τον μέσο Έλληνα πολίτη και την ελληνική οικογένεια, ενώ παράλληλα θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση στα νησιά», επεσήμανε. Ειδικότερα, υπογράμμισε ότι «η παρέμβαση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών ομάδων που ήδη δικαιούνται υποχρεωτικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, όπως φοιτητές με έκπτωση 50%, παιδιά με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 75% ή πλήρη απαλλαγή ανάλογα με την ηλικία, πολύτεκνοι με έκπτωση 50%, Άτομα με Αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα με έκπτωση 50%, άποροι με πλήρη απαλλαγή και οι συνοδοί τους. Παράλληλα, καλύπτονται και ειδικές κατηγορίες όπως οι μόνιμοι κάτοικοι μικρών νησιών, στο πλαίσιο της νησιωτικής πολιτικής».

Κλείνοντας, μίλησε για τη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.