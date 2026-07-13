Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Πρόταση για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το καλοκαίρι

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μια πρόταση για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μετά το καλοκαίρι, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

“Η παιδική ηλικία είναι μια εξαιρετική και ευαίσθητη περίοδος για την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Και κατά τη διάρκεια αυτής της φάση τα παιδιά μας χρειάζονται χρόνο στον πραγματικό κόσμο. Χρόνο για να παίξουν, χρόνο για να κάνουν φίλους, χρόνο για να κάνουν λάθη. Χρόνο για να διαμορφώσουν την δική τους ταυτότητα, την δική τους προσωπικότητα, προτού τους την διαμορφώσει ένας αλγόριθμος”, δήλωσε στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες η φον ντερ Λάιεν.

“Δεν αφορά το αν μπορούν τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αφορά το αν και πότε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να έχουν πρόσβαση στα παιδιά μας”, σχολίασε η ιδια.

Γι΄αυτό “πρέπει να εξετάσουμε τη σταδιακή πρόσβαση για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης” και σε άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες που θέτουν σε κίνδυνο τους ανηλίκους, πρόσθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Οι Βρυξέλλες εξετάζουν εδώ και μήνες την πιθανότητα εφαρμογής μιας «ψηφιακής ενηλικίωσης» (Σ.τ.Σ: η καθιέρωση ενός ενιαίου ορίου ψηφιακής ηλικίας με υποχρεωτική γονική έγκριση για τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι έφηβοι) σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόμοια με το μέτρο που εφάρμοσε πέρσι η Αυστραλία.

Μεταξύ των 27 μελών της ΕΕ, πολλές χώρες ιδίως η Γαλλία, αλλά και η Ισπανία, η Ελλάδα, η Δανία, η Αυστρία και η Σουηδία, εφαρμόζουν ήδη απαγορεύσεις ή περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή εξετάζουν το ενδεχόμενο να το πράξουν.

Ωστόσο, το ζήτημα έχει προκαλέσει και αντιπαραθέσεις με την Εσθονία να αντιτίθεται στις απαγορεύσεις, ενώ άλλες χώρες δεν έχουν ακόμη λάβει θέση.

Η εφαρμογή τέτοιων μέτρων σε ολόκληρη την ΕΕ θα απέτρεπε ένα συνονθύλευμα εθνικών κανονισμών και θα ήταν από τη φύση της ευκολότερο να εφαρμοστεί στις πλατφόρμες, ειδικά επειδή η ρύθμισή τους αποτελεί ήδη σε μεγάλο βαθμό ευθύνη των Βρυξελλών, σε συντονισμό με τα άλλα 27 κράτη μέλη.

–«Τα παιδιά πρέπει να είναι ασφαλή»–

Για να προωθήσει αυτή την πρόταση, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συγκρότησε μια επιτροπή υπό την προεδρία της Γαλλίδας επιδημιολόγου Μαρία Μελχιόρ και του Γερμανού ακαδημαϊκού Γιόργκ Φέγκερτ, ειδικού παιδοψυχιάτρου. Αυτές οι προτάσεις περιελάμβαναν:

–Απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των βοηθών τεχνητής νοημοσύνης, για παιδιά κάτω των 13 ετών σε ολόκληρη την ΕΕ, εκτός από περιορισμένες περιόδους υπό γονική επίβλεψη ή σε εκπαιδευτικό περιβάλλον.

–Δυνατότητα πρόσβασης σε παιδιά ηλικίας 13-18 ετών σε πλατφόρμες που έχουν εφαρμόσει αποτελεσματικά συστήματα επαλήθευσης ηλικίας και έχουν αποδείξει ότι είναι ασφαλείς βάσει σχεδιασμού, για παράδειγμα, αφαιρώντας τα πιο εθιστικά χαρακτηριστικά τους.

— Δυνατότητα στις χώρες της ΕΕ να επιβάλουν εθνικούς ηλικιακούς περιορισμούς για άτομα άνω των 13 ετών.

— Χορήγηση πλήρους “ψηφιακής ενηλικίωσης” στους Ευρωπαίους στα 18 έτη, δίνοντάς τους πλήρη αυτονομία, αλλά με την απαίτηση επαλήθευσης ηλικίας για την πρόσβαση σε περιεχόμενο ενηλίκων, όπως η πορνογραφία

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η Ευρώπη πρέπει να εισαγάγει προστατευτικά μέτρα για να εγγυηθεί την ασφάλεια των παιδιών και των εφήβων στον ψηφιακό κόσμο», υποστήριξε η Μαρία Μελχιόρ.

“Τα συμπεράσματά μας είναι πολύ σαφή. Τα παιδιά και οι έφηβοι πρέπει να είναι ασφαλείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλες ψηφιακές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν, ανεξάρτητα από την πλατφόρμα”, δήλωσε η Γαλλίδα εμπειρογνώμονας.

“Μόνο αφότου αποδειχθεί η τεχνική ασφάλεια και η καταλληλότητα των υπηρεσιών τους για ανηλίκους, θα πρέπει να δοθεί στους παρόχους μέσων κοινωνικής δικτύωσης γενική πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες εντός της ενιαίας αγοράς”, πρόσθεσε ο συμπρόεδρος της επιτροπής, ο Γιόργκ Φέγκερτ, ο οποίος ζήτησε επίσης «ενίσχυση της εφαρμογής των υφιστάμενων κανονισμών».