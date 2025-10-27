Στις 10 έφτασαν σήμερα (27.10.2025) οι προφυλακίσεις για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Νωρίς το πρωί της Δευτέρας κρίθηκε προφυλακιστέος και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος.

Μόλις χθες, η σύζυγός του, η οποία επίσης κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με το γνωστό «βραχιολάκι».

Ο κατηγορούμενος, ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, βρέθηκε σήμερα ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή και φέρεται να παραδέχτηκε ένα μέρος του βαρύτατου κατηγορητηρίου που του αποδίδεται ενώ τόνισε ότι κατηγορείται για πολλά πράγματα που δεν έχει κάνει.

«Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει. Με κατηγορείτε όμως για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς, να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στο λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό», φέρεται να ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος.

Μέχρι στιγμής, μετά τις απολογίες τους, 10 κατηγορούμενοι έχουν πάρει το δρόμο για τις φυλακές για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης.