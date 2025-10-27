Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
25.6 C
Athens
type here...
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε και ο «αρχηγός» του κυκλώματος – «Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει, με κατηγορείτε για πολλαπλάσια»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Στις 10 έφτασαν σήμερα (27.10.2025) οι προφυλακίσεις για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Νωρίς το πρωί της Δευτέρας κρίθηκε προφυλακιστέος και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος.

Μόλις χθες, η σύζυγός του, η οποία επίσης κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με το γνωστό «βραχιολάκι».

Ο κατηγορούμενος, ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, βρέθηκε σήμερα ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή και φέρεται να παραδέχτηκε ένα μέρος του βαρύτατου κατηγορητηρίου που του αποδίδεται ενώ τόνισε ότι κατηγορείται για πολλά πράγματα που δεν έχει κάνει.

«Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει. Με κατηγορείτε όμως για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς, να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στο λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό», φέρεται να ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος.

Μέχρι στιγμής, μετά τις απολογίες τους, 10 κατηγορούμενοι έχουν πάρει το δρόμο για τις φυλακές για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης.

Ροή Ειδήσεων

MEDIA

«Όχι» στις εθνικές επετείους από παιδαγωγό – Ο Μπαλάσκας αντέδρασε με ποίημα και σημαίες

0
Ο Σταύρος Μπαλάσκας απήγγειλε το ποίημά του για την...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές μέσω IRIS: Οι μεγάλες αλλαγές που φέρνει ο Νοέμβριος

0
Από την 1η Νοεμβρίου 2025, όλες οι επιχειρήσεις στην...
ΕΘΝΙΚΑ

28η Οκτωβρίου: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν λόγω των παρελάσεων – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

0
28η Οκτωβρίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μεταβολές δρομολογίων Λεωφορείων, Τρολεϊ...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2020: Τελευταία προθεσμία – Ποιοι κινδυνεύουν με διπλό «χαράτσι»

0
Τέλη κυκλοφορίας 2020: Τελευταία προθεσμία για δικαιολογητικά τελών κυκλοφορίας...
LIFE & STYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Μάγκες μου, πήγαν όλα καλά» – Η ανάρτηση μετά το νέο χειρουργείο – Βίντεο

0
Άρης Μουγκοπέτρος: Σε νέο χειρουργείο υπεβλήθη ο Άρης Μουγκοπέτρος,...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group