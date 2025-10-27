Παραιτήθηκε ο Ιωάννης Καϊμακάμης από τη θέση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον απόηχο του σκανδάλου με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Ο Καϊμακάμης είχε υποβάλλει από τη 16η Οκτωβρίου την παραίτησή του, η οποία έγινε αποδεκτή την επόμενη μέρα από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, με την απόφαση να δημοσιοποιείται σήμερα (27/10) στη «Διαύγεια».

Η απόφαση με αριθμό 9ΣΨΦ4653ΠΓ–Ω7Ψ αναφέρει:

«Αποδεχόμαστε την από 16/10/2025 υποβληθείσα παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη του Ελευθερίου, Γεωπόνου, πτυχιούχου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόχου μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Γεωπονίας του ιδίου Πανεπιστημίου, με ΑΔΤ: Α00024557, από τη θέση του προσωρινού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – ΝΠΙΔ (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2452911434 – 17/10/2025).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».