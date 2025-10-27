Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
24.2 C
Athens
type here...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραιτήθηκε ο Ιωάννης Καϊμακάμης από τη θέση του αντιπροέδρου

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Παραιτήθηκε ο Ιωάννης Καϊμακάμης από τη θέση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον απόηχο του σκανδάλου με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Ο Καϊμακάμης είχε υποβάλλει από τη 16η Οκτωβρίου την παραίτησή του, η οποία έγινε αποδεκτή την επόμενη μέρα από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, με την απόφαση να δημοσιοποιείται σήμερα (27/10) στη «Διαύγεια».

Η απόφαση με αριθμό 9ΣΨΦ4653ΠΓ–Ω7Ψ αναφέρει:

«Αποδεχόμαστε την από 16/10/2025 υποβληθείσα παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη του Ελευθερίου, Γεωπόνου, πτυχιούχου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόχου μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Γεωπονίας του ιδίου Πανεπιστημίου, με ΑΔΤ: Α00024557, από τη θέση του προσωρινού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – ΝΠΙΔ (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2452911434 – 17/10/2025).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Ροή Ειδήσεων

LIFE & STYLE

Ελένη Ράντου: Έχω ρωτήσει το ChatGPT για εμένα και είχε τέτοια εικόνα που ούτε εγώ δεν την έχω για τον εαυτό μου

0
Ελένη Ράντου: Την εμπειρία της με το ChatGPT περιέγραψε...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται επίδομα 250 ευρώ τον Νοέμβριο

0
Επίδομα 250 ευρώ θα λάβουν έως τις 15-20 Νοεμβρίου...
ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Κλειστό το Μετρό στο Σύνταγμα – Όλες οι αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μεταφοράς

0
28η Οκτωβρίου: Λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων της 28ης Οκτωβρίου,...
LIFE & STYLE

Η δικαστική διαμάχη Κώστα Δόξα – Μαρίας Δεληθανάση: Ο γάμος τους, οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και τα δέκα χρόνια εντάσεων

0
Η δικαστική διαμάχη Κώστα Δόξα - Μαρίας Δεληθανάση: ...
ΕΛΛΑΔΑ

Κίσσαμος: «Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο...

0
Κίσσαμος: «Τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν....

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group