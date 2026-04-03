ΟΠΕΚΕΠΕ: 28 cd περιέχονται στις δύο δικογραφίες που έφτασαν στη Βουλή – Τη Μ. Τρίτη συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας

Στη Βουλή διαβιβάστηκαν οι δύο νέες δικογραφίες, για άρση ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ, αλλά και την έρευνα για πρώην υπουργό και υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τις δύο δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πήγαν σήμερα στη Βουλή τις συνοδεύουν και 28 cd. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι 14 cd στην κάθε δικογραφία που έφτασε σήμερα στη Βουλή και ζητούν άρση ασυλίας για 11 βουλευτές και προανακριτική επιτροπή για έναν πρώην υπουργό και την υφυπουργό του. Την άφιξη των δικογραφιών ανακοίνωσε ο προεδρεύων εκείνη τη στιγμή, αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς.

Όπως είπε ο κ. Γεωργαντάς, «ο υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε την ποινική δικογραφία για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή. Όταν γίνει η απαιτούμενη διαδικασία, θα υπάρχει πρόσβαση στη δικογραφία στο γραφείο 168». Οι βουλευτές θα μπορούν να μελετήσουν τη δικογραφία, χωρίς ωστόσο να μπορούν να λάβουν αντίγραφο ούτε φωτογραφίες. Ο κ. Γεωργαντάς πρόσθεσε: «Επίσης, υπάρχει δεύτερη δικογραφία για 11 βουλευτές. Γίνεται η απαραίτητη διαδικασία έτσι ώστε να δοθεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας τη Μεγάλη Τρίτη, 7 Απριλίου, στις 10 το πρωί».

Η Επιτροπή Δεοντολογίας συνεδριάζει τη Μεγάλη Εβδομάδα επειδή η δικογραφία αφορά αδικήματα που έχουν τελεστεί το 2021 και υπάρχει κίνδυνος παραγραφής λόγω πενταετίας.Την τελική απόφαση για την άρση ή μη της ασυλίας του κάθε βουλευτή θα λάβει η Ολομέλεια με ονομαστική ψηφοφορία.

Μεταξύ των 11 βουλευτών (πρώτη δικογραφία) περιλαμβάνονται τα ονόματα του Κώστα Τσιάρα και του Ιωάννη Κεφαλογιάννη.

Οι υπόλοιποι εννέα είναι οι:

Κώστας Καραμανλής

Κώστας Σκρέκας

Κατερίνα Παπακώστα

Νότης Μηταράκης

Δημήτρης Βαρτζόπουλος

Μάξιμος Σενετάκης

Βασίλειος Βασιλειάδης

Χρήστος Μπουκώρος

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Όσον αφορά τον πρώην υπουργό και την πρώην υφυπουργό που ελέγχονται για πιθανές παραβάσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (δεύτερη δικογραφία), πρόκειται για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή. Υπενθυμίζεται πως το άρθρο 86 του ελληνικού Συντάγματος ορίζει ότι εάν κατά τη διάρκεια έρευνας προκύψουν στοιχεία που σχετίζονται με αδικήματα τα οποία ενδέχεται να έχουν τελεστεί από υπουργούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους –ακόμη και αν αυτοί δεν κατέχουν πλέον τη θέση–, τα στοιχεία αυτά πρέπει να διαβιβάζονται άμεσα στη Βουλή.

Ακόμη βρίσκονται υπό έρευνα πέντε πρώην βουλευτές, για τους οποίους φυσικά δεν απαιτείται άρση ασυλίας, ενώ υπάρχει και η τρίτη δικογραφία για τους Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, επίσης εν ενεργεία «γαλάζιους» βουλευτές. Στην τελευταία περίπτωση, η δικογραφία ακολούθησε διαφορετική διαδρομή και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, επειδή το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, για το οποίο ερευνώνται, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Ευρωπαίων εισαγγελέων.

Φλωρίδης: Σήμερα στη Βουλή οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Για τις εξελίξεις με τις υποθέσεις Τεμπών και ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι η νέα δικογραφία ήρθε χθες το απόγευμα, ενώ αναμενόταν η επιστροφή του υφυπουργού που ήταν στη Θράκη, ο οποίος έπρεπε να υπογράψει τα έγγραφα, κάτι που θα γίνει σήμερα.

«Η Βουλή θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα», τόνισε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Αυτό που έχω μάθει πολλά χρόνια στην πολιτική είναι να διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις σε ό,τι δημοσιεύεται για όλες τις περιπτώσεις. Αυτά δεν δημιουργούν τις μεγάλες πολιτικές εξελίξεις που φαντάζονται κάποιοι, αλλά ευκαιρίες για μια κάθαρση κρατικών λειτουργιών που έχουν σαπίσει», ενώ εκτίμησε ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές.

Για τη δίκη για τα Τέμπη, ο κ. Φλωρίδης στάθηκε στη συμπεριφορά της κ. Κωνσταντοπούλου λέγοντας ότι «αμφισβητεί τα πάντα».

«Είμαστε σε συννενόηση με την Ένωση Δικαστών και τους δικηγορικούς συλλόγους για την συμπεριφορά των μελών τους. Είναι νομοθετημένη εδώ και δεκαετίες η πειθαρχική δίωξη εναντίον των δικηγόρων. Θα προτιμούσα το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο να εφαμόζεται».

Στάθηκε παράλληλα και στις συνεχείς παρεμβάσεις τα τελευταία 2,5 χρόνια που «έκαναν τη δίκη να πηγαίνει πίσω», ενώ αναφέρθηκε και στην απεργία πείνας του κ. Ρούτσι, την οποία χαρακτήρισε ως «την τελευταία απόπειρα εκβιασμού της δικαιοσύνης για να ανοίξει ξανά η ανάκριση, με αφορμή το άνοιγμα των ταφών. Αν το πετύχαιναν αυτό, τότε η ανάκριση δεν θα έκλεινε ποτέ, η δίκη δεν θα μπορούσε να προσδιοριστεί, και φυσικά θα είχαμε μια έκρηξη της ελληνικής κοινωνίας. Οι εκταφές θα μπορούσαν να είχαν γίνει, με την προϋπόθεση ότι θα συναινούσαν αυτοί που τη ζήτησαν».

Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση αφαίρεσε διάταξη που καθυστερούσε τη δίκη.

«Η κυβέρνηση έκανε καταπληκτική δουλειά για να ξεκινήσει άμεσα η δίκη. Αυτή είναι μια νίκη της δικαιοσύνης. Φανταστείτε να γινόταν το 2033 τι αντιδράσεις θα υπήρχαν».

Για τον Νίκο Κωνσταντόπουλο, τόνισε ότι δεν είχε εμφανιστεί στην υπόθεση πριν από την έναρξη της δίκης. «Αποκάλεσε την αίθουσα “αχούρι”, ενώ μιλάμε για το καλύτερο κτίριο στην Ευρώπη για τη δίκη, την οποία χτίζαμε για 3 χρόνια, έχοντας και την απαραίτητη εμπειρία από προηγούμενες δίκες, όπως για τη Μάνδρα και το Μάτι».

«Ζήτημα δεν είναι οι συμπεριφορές της κ. Κωνσταντοπούλου αλλά τι πραγματικά συμβαίνει. Το σημαντικό είναι ότι ακόμα και δικηγόροι από τη δική της πλευρά λένε το ίδιο πράγμα. Πλειοψηφία δικηγόρων και συγγενών των θυμάτων λένε ότι θέλουν να συνεχιστεί η δίκη, το ότι 2-3 κάνουν φασαρία δεν σημαίνει ότι είναι η πλειοψηφία».

Για τις επιθέσεις εναντίον του, ανέφερε ότι η απάντησή του «βρίσκεται στην χθεσινή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών. Εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση και δεν μπορώ να πέσω σε αυτό το επίπεδο».