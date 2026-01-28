Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου, 2026
13.4 C
Athens
type here...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οπαδοί ΠΑΟΚ-ΚΕΔΕ: Ενός λεπτού σιγή για τα 7 θύματα του σοκαριστικού τροχαίου στη Ρουμανία

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και αλληλεγγύης συνεδρίασε σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), υπό το βάρος των τραγικών γεγονότων των τελευταίων ημερών που συγκλόνισαν τη χώρα.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στη σκιά της πολύνεκρης τραγωδίας στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» στα Τρίκαλα, όπου πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, του δυστυχήματος στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε επτά νέους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, καθώς και των θανάτων της γυναίκας στη Γλυφάδα και του λιμενικού στο Άστρος, που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, εξαιτίας του πρόσφατου σφοδρού κύματος κακοκαιρίας.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, ο οποίος, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη συμπαράσταση όλων των Δήμων της χώρας προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων, ενώ εκφράστηκαν θερμές ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΕΔΕ απέστειλε επιστολή προς τους Δήμους, με την οποία τους καλεί σε αποχή από εκδηλώσεις, σε ένδειξη σεβασμού και αλληλεγγύης προς τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Στην ενημέρωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό των ΟΤΑ. Ειδικότερα, επισήμανε ότι με τον ν. 5270/2026 (ΦΕΚ 9/Α/23-01-2026) θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις για περιοχές όπως ο Έβρος, ζητήματα κινητικότητας, καθώς και διευκολύνσεις για τρίτεκνες οικογένειες, ενώ παράλληλα ικανοποιήθηκε πάγιο αίτημα της ΚΕΔΕ σχετικά με το δικαίωμα υπογραφής μελετών και έργων από μηχανικούς Τ.Ε. και Δ.Ε. στους ΟΤΑ. Ταυτόχρονα, επανέλαβε τη διαφωνία της ΚΕΔΕ με τη ρύθμιση που οδηγεί στην κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, ιδίως στους Δήμους που περιλαμβάνουν άνω των 100 σχολικών μονάδων, θέση την οποία η Ένωση έχει ήδη γνωστοποιήσει στα αρμόδια Υπουργεία.

Αναφερόμενος στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2026 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε ότι κατατέθηκε εκ νέου το αναλυτικό υπόμνημα της Ένωσης και επαναβεβαιώθηκε η αντίθεση των Δήμων στη μεταφορά των Πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο. Παράλληλα, σημείωσε ότι αναμένεται νέα συνάντηση για διεξοδική συζήτηση επί των ζητημάτων που θέτει η ΚΕΔΕ.

Στην ίδια συνάντηση τέθηκαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα που αφορούν την επιστροφή ΦΠΑ ύψους 250 εκατ. ευρώ έως το 2030, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, την εκκρεμότητα έγκρισης για την επιστροφή του Τέλους Ταφής, καθώς και την εκπροσώπηση της ΚΕΔΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κ. Κυρίζογλου, και τον Α΄ Αντιπρόεδρο, κ. Κωνσταντέλλο, στη συνεργασία της ΚΕΔΕ και της αρμόδιας Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου «Ενεργή μάχη: Ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών». Όπως επισημάνθηκε, έγιναν δεκτές σχεδόν στο σύνολό τους οι προτάσεις της ΚΕΔΕ, γεγονός που αποτυπώθηκε και στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποστείλει θετική γνωμοδότηση επί του σχεδίου νόμου.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ενημέρωσε επίσης για την αποστολή νέου εγγράφου προς τα αρμόδια Υπουργεία, με αίτημα την άρση του ποινικού καταλογισμού σε βάρος αιρετών αναφορικά με τα αδέσποτα ζώα, καθώς και για την ανάγκη συνέχισης του προγράμματος ΔΥΠΑ 55+ για τα έτη 2026–2027, υπογραμμίζοντας ότι αφορά πολίτες με εξαιρετικά περιορισμένες δυνατότητες ένταξης στην αγορά εργασίας.

Τέλος, αναφέρθηκε σε ζητήματα που αφορούν:

  • την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών χαρακτηρισμού και κατεδάφισης επικινδύνων κτιρίων, με αφορμή πρόσφατο περιστατικό στον Πειραιά,
  • τη δυνατότητα επιμήκυνσης της αποπληρωμής δημοτικών δανείων, ακόμη και για ήδη αναδιαρθρωμένα δάνεια,
  • τις νέες προσφυγές Δήμων κατά διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) και την παρέμβαση της ΚΕΔΕ υπέρ των προσφευγόντων,
  • καθώς και τη χρόνια καθυστέρηση απόδοσης αντισταθμιστικών τελών στους παραλιμάνιους Δήμους, ύψους περίπου 9–10 εκατ. ευρώ, για την οποία θα αποσταλεί σχετική επιστολή προς την Κυβέρνηση.

Ροή Ειδήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Οργανισμός Major Cities of Europe ανανεώνει την ταυτότητά του – Μετονομάζεται σε MCE Community

0
Ο ευρωπαϊκός οργανισμός Major Cities of Europe (MCE) προχώρησε σε μια...
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Την Πέμπτη (29/1) το πρωί η αεροδιακομιδή των τριών ασθενών στο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης

0
ΠΑΟΚ: Με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος, πλήρως εξοπλισμένο για παροχή...
ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Δύο ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι – Τι αναφέρει επίσημη έκθεση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας

0
Δύο μέλη της αστυνομίας συνόρων των ΗΠΑ (CBP) πυροβόλησαν...
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Πολύμηνη διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο Βιολάντα που με σπινθήρα οδήγησε στην έκρηξη – Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής [Βίντεο]

0
Πολύμηνη ήταν η διαρροή προπανίου στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας Βιολάντα,...
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ξέσπασε ο Παπαχρήστου για την αήθη επίθεση της Κάκκαβα – «Θα υπηρετώ με σθένος τον δήμο που αγαπώ»

0
Δήμος Σαρωνικού: Μία άνευ προηγουμένη αήθη επίθεση δέχτηκε, κατά...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group