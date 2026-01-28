Οπαδοί ΠΑΟΚ-ΚΕΔΕ: Ενός λεπτού σιγή για τα 7 θύματα του σοκαριστικού τροχαίου στη Ρουμανία

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και αλληλεγγύης συνεδρίασε σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), υπό το βάρος των τραγικών γεγονότων των τελευταίων ημερών που συγκλόνισαν τη χώρα.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στη σκιά της πολύνεκρης τραγωδίας στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» στα Τρίκαλα, όπου πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, του δυστυχήματος στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε επτά νέους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, καθώς και των θανάτων της γυναίκας στη Γλυφάδα και του λιμενικού στο Άστρος, που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, εξαιτίας του πρόσφατου σφοδρού κύματος κακοκαιρίας.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, ο οποίος, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη συμπαράσταση όλων των Δήμων της χώρας προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων, ενώ εκφράστηκαν θερμές ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΕΔΕ απέστειλε επιστολή προς τους Δήμους, με την οποία τους καλεί σε αποχή από εκδηλώσεις, σε ένδειξη σεβασμού και αλληλεγγύης προς τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Στην ενημέρωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό των ΟΤΑ. Ειδικότερα, επισήμανε ότι με τον ν. 5270/2026 (ΦΕΚ 9/Α/23-01-2026) θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις για περιοχές όπως ο Έβρος, ζητήματα κινητικότητας, καθώς και διευκολύνσεις για τρίτεκνες οικογένειες, ενώ παράλληλα ικανοποιήθηκε πάγιο αίτημα της ΚΕΔΕ σχετικά με το δικαίωμα υπογραφής μελετών και έργων από μηχανικούς Τ.Ε. και Δ.Ε. στους ΟΤΑ. Ταυτόχρονα, επανέλαβε τη διαφωνία της ΚΕΔΕ με τη ρύθμιση που οδηγεί στην κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, ιδίως στους Δήμους που περιλαμβάνουν άνω των 100 σχολικών μονάδων, θέση την οποία η Ένωση έχει ήδη γνωστοποιήσει στα αρμόδια Υπουργεία.

Αναφερόμενος στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2026 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε ότι κατατέθηκε εκ νέου το αναλυτικό υπόμνημα της Ένωσης και επαναβεβαιώθηκε η αντίθεση των Δήμων στη μεταφορά των Πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο. Παράλληλα, σημείωσε ότι αναμένεται νέα συνάντηση για διεξοδική συζήτηση επί των ζητημάτων που θέτει η ΚΕΔΕ.

Στην ίδια συνάντηση τέθηκαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα που αφορούν την επιστροφή ΦΠΑ ύψους 250 εκατ. ευρώ έως το 2030, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, την εκκρεμότητα έγκρισης για την επιστροφή του Τέλους Ταφής, καθώς και την εκπροσώπηση της ΚΕΔΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κ. Κυρίζογλου, και τον Α΄ Αντιπρόεδρο, κ. Κωνσταντέλλο, στη συνεργασία της ΚΕΔΕ και της αρμόδιας Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου «Ενεργή μάχη: Ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών». Όπως επισημάνθηκε, έγιναν δεκτές σχεδόν στο σύνολό τους οι προτάσεις της ΚΕΔΕ, γεγονός που αποτυπώθηκε και στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποστείλει θετική γνωμοδότηση επί του σχεδίου νόμου.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ενημέρωσε επίσης για την αποστολή νέου εγγράφου προς τα αρμόδια Υπουργεία, με αίτημα την άρση του ποινικού καταλογισμού σε βάρος αιρετών αναφορικά με τα αδέσποτα ζώα, καθώς και για την ανάγκη συνέχισης του προγράμματος ΔΥΠΑ 55+ για τα έτη 2026–2027, υπογραμμίζοντας ότι αφορά πολίτες με εξαιρετικά περιορισμένες δυνατότητες ένταξης στην αγορά εργασίας.

Τέλος, αναφέρθηκε σε ζητήματα που αφορούν: