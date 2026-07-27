Όλυμπος: Ο θρόνος του Δία… πήρε θέση στην UNESCO

H ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου εγγράφεται ομόφωνα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως Μικτό Αγαθό. Θέση ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας και μέριμνας, προς όφελος της ανθρωπότητας, πήρε ο Όλυμπος, ο οποίος εντάχθηκε ομόφωνα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως μικτό αγαθό, σε μια εξέλιξη που αποτελεί σημαντική εθνική επιτυχία και αναβαθμίζει περαιτέρω τη διεθνή θέση της Ελλάδας στον τομέα της προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η απόφαση ελήφθη κατά την 48η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στη Νότια Κορέα, αναγνωρίζοντας την Εξέχουσα Οικουμενική Αξία του μυθικού βουνού και ταυτόχρονα τη μοναδική σύνδεση της φύσης με τον ελληνικό πολιτισμό. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε την απόφαση «εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους», υπογραμμίζοντας ότι «από σήμερα ο μυθικός Ολυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα». Παράλληλα, σημείωσε ότι η εξέλιξη «φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος». Με την προσθήκη του Ολύμπου, η Ελλάδα διαθέτει πλέον 21 εγγραφές στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και τρία μικτά αγαθά, μαζί με τα Μετέωρα και το Αγιον Ορος.

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Η διάκριση αφορά την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, η οποία εκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας και Λάρισας και περιλαμβάνει ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό οικοσυστημάτων, από τις χαμηλότερες δασικές ζώνες έως τα αλπικά λιβάδια και τις απόκρημνες κορυφές. Στον Ολυμπο έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.700 είδη φυτών (περίπου το 25% της ελληνικής χλωρίδας), ενώ αναφέρονται και 19 είδη ενδημικά της ευρύτερης περιοχής. Ιδιαίτερη αξία έχει η παρουσία της Jankaea heldreichii, ενός φυτού-λείψανου της εποχής των παγετώνων, που επιβιώνει σε σχισμές ασβεστολιθικών βράχων.

Η προστασία του βουνού έχει βαθιές ρίζες, καθώς ο πυρήνας των δασών του βρίσκεται υπό επίσημη προστασία ήδη από το 1938, ενώ το 1981 η UNESCO είχε εντάξει τον Ολυμπο στο πρόγραμμα «Ανθρωπος και Βιόσφαιρα» ως Απόθεμα Βιόσφαιρας.

Μενδώνη: Ταξίδεψε τον πολιτισμό μας

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Η εγγραφή του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση της Ελλάδας στην προστασία, ανάδειξη και βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής της κληρονομιάς, σύμφωνα με τις αρχές της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Ταυτόχρονα, ενισχύει τη διεθνή προβολή ενός τόπου ο οποίος αποτελεί διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, της φύσης και της οικουμενικής κληρονομιάς, αναδεικνύοντας την κοινή ευθύνη της διεθνούς κοινότητας για τη διαφύλαξή του, προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Η εγγραφή συμπυκνώνει, με μοναδικό τρόπο, την αδιάρρηκτη ενότητα της πολιτιστικής και της φυσικής μας κληρονομιάς. Ο Όλυμπος είναι το βουνό που, μέσα από τα ομηρικά έπη και την αρχαία ελληνική γραμματεία, ταξίδεψε την ελληνική μυθολογία και τον ελληνικό πολιτισμό σε ολόκληρο τον κόσμο. Παραμένει το αιώνιο σύμβολο της κατοικίας των Ολυμπίων Θεών, και ενός πολυδιάστατου και “δραματικού” τοπίου, εμπνέοντας δέος και σεβασμό και συνεχίζοντας να τροφοδοτεί τη σκέψη, την τέχνη, τις επιστήμες και την παγκόσμια πολιτιστική δημιουργία. Οι χαρακτηρισμοί του Ολύμπου στα έργα του Ομήρου -«πολύπτυχος», για τις πολυάριθμες κορυφές του, «μακρός», που δεσπόζει επιβλητικά στον ορίζοντα, «νιφόεις» χιονοσκεπής, «πολυδειράς»για τις πολλές χαράδρες του- αποτέλεσαν την αφετηρία αυτής της διαχρονικής έμπνευσης. Η εικόνα του Ολύμπου, όπως αποτυπώθηκε από την ποιητική ιδιοφυΐα του Ομήρου, πριν από σχεδόν τρεις χιλιετίες, παραμένει αναλλοίωτη μέχρι σήμερα, προκαλώντας το ίδιο συναίσθημα θαυμασμού και σεβασμού στον σύγχρονο επισκέπτη. Θερμές ευχαριστίες προς τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO Γιώργο Κουμουτσάκο, για τη σταθερή και ουσιαστική υποστήριξή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, προς τα στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του ΟΦΥΠΕΚΑ, καθώς και της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πιερίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Η επιστημονική κατάρτιση, η αφοσίωση και η άριστη συνεργασία τους οδήγησαν στην επίτευξη του κοινού στόχου της εγγραφής, μιας πολυσήμαντης επιτυχίας που μας κάνει όλους περήφανους».

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Παπασταύρου: Έρχονται παρεμβάσεις

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε: «Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας αποτελεί ζωντανό και αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας, της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Η προστασία και η ανάδειξή του βρίσκονται στον πυρήνα της κυβερνητικής μας πολιτικής. Ο Όλυμπος ανακηρύχθηκε πρώτος Εθνικός Δρυμός της Ελλάδας το 1938, αποτελεί καταφύγιο για σπάνια αρπακτικά, ενώ φιλοξενεί το 28% των φυτικών ομάδων -πάνω από 1900 είδη και μάλιστα 27 εξ αυτών που φύονται μόνο στον Όλυμπο και πουθενά αλλού στον κόσμο- και σημαντικούς πληθυσμούς πανίδας. Από τον Όλυμπο, ένα παγκόσμιο σύμβολο που συνδέει τον αρχαίο μύθο του υψηλότερου βουνού της Ελλάδας, ως κατοικίας των θεών, με το περιβαλλοντικό μέλλον της πατρίδας μας, μέχρι τα Απάτητα Βουνά και τα νέα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και υλοποιούμε, αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας αποτελεί σταθερή εθνική προτεραιότητα. Με την ίδρυση και την ενίσχυση του ΟΦΥΠΕΚΑ θέσαμε τις βάσεις για μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών της χώρας. Μέσα από τη συστηματική συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργείου Πολιτισμού και του ΟΦΥΠΕΚΑ, καταρτίστηκε ο πλήρης φάκελος της υποψηφιότητας του Ολύμπου για την ένταξή του στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO, ολοκληρώνοντας με επιτυχία μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει το 2014.Περνάμε τώρα από τη διεθνή αναγνώριση στα συγκεκριμένα έργα. Το αμέσως επόμενο διάστημα υλοποιούμε στον Όλυμπο παρεμβάσεις ύψους άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την αειφόρο ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια στην Δρα Διονύσια Χατζηλάκου, διευθύντρια του ΟΦΥΠΕΚΑ που ηγήθηκε της όλης προσπάθειας, καθώς και σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη εθνική επιτυχία. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με την οποία συνεργαστήκαμε για ακόμη μία φορά εποικοδομητικά προς όφελος της Πατρίδας μας. Και μία ξεχωριστή μνεία για την υποστήριξη στον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργο Κουμουτσάκο. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια, ώστε να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε τη μοναδική φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές».

Συνεργασία

Η υποψηφιότητα αποτέλεσε προϊόν συνεργασίας των υπουργείων Πολιτισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του ΟΦΥΠΕΚΑ, της επιστημονικής κοινότητας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τα δύο υπουργεία για την προσπάθεια, σημειώνοντας πως η Ελλάδα «αποδεικνύει τη θέλησή της να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση».