Ολυμπιακός: Υπογράφει ο Μανέ

Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Αμπντουλί Μανέ στον Ολυμπιακό!

Όπως ήταν αναμενόμενο, το μεσημέρι της Τρίτης (26/08), ο 20χρονος εξτρέμ της Μίαλμπι έφτασε στην Αθήνα και το «Ελ. Βενιζέλος» ώστε να ολοκληρωθούν τα τυπικά της μεταγραφής, να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους νταμπλούχους Ελλάδας.

Θυμίζουμε πως ο Γκαμπονέζος μεσοεπιθετικός θα επιστρέψει στη Μίαλμπι μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος της Σουηδίας και τον ερχόμενο Γενάρη θα ενταχθεί στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ολυμπιακός: Έφτασε στην Αθήνα ο Αμπντουλί Μανέ

